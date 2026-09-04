Dukung Atlet Indonesia, Nagita Slavina Pastikan RANS Entertainment Siarkan Asian Games 2026 Secara Gratis

ERA.id - Nagita Slavina bersama RANS Entertainment kembali membuat gebrakan baru di dunia olahraga lewat platform YouTube miliknya. Nagita bersama TVRI secara resmi akan menyiarkan gelaran olahraga bergengsi terbesar di Asia, Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Kolaborasi ini menandai langkah baru RANS Entertainment di dunia olahraga setelah sebelumnya sukses dengan penayangan sepak bola putri. Nagita yang juga CEO RANS Entertainment mengatakan kolaborasi ini bentuk dukungan nyata untuk para atlet yang akan berjuang mengharumkan Indonesia.

“Pastinya buat kami Rans Entertainment ini sebuah kebanggaan besar bisa menjadi bagian dari perjuangan atlet-atlet Indonesia apalagi di Asian Games yang luar biasa gitu,” ujar Nagita Slavina saat ditemui di kawasan Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (4/9/2026).

“Dan kami percaya perjuangan atlet Indonesia ini tuh harus banget disupport, didukung, ditonton seluruh masyarakat Indonesia,” sambungnya

Istri Raffi Ahmad ini juga menegaskan penayangan Asian Games 2026 di kanal YouTube RANS Entertainment akan diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Ia pun berharap dengan hadirnya kolaborasi ini, masyarakat Indonesia bisa memberikan dukungan kepada para atlet yang bertanding dari mana saja.

“Kami Rans Entertainment bersama juga TVRI menyiarkan menghadirkan tayangan Asian Games 2026 ini secara gratissupaya bisa lebih banyak lagi orang yang nonton dari Sabang sampai Merauke di mana pun berada, insya Allah bisa memberikan dukungannya, supportnya,” imbuhnya.

Asian Games Aichi-Nagoya 2026 akan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Kontingen Indonesia akan berpartisipasi di 35 dari 43 cabang olahraga dengan menurunkan 432 atlet. Nantinya RANS Entertainment dan TVRI juga akan menyuguhkan kisah di belakang layar dari para atlet yang jarang tersorot. Kolaborasi ini juga akan menayangkan acara pembukaan hingga penutupan gelaran Asian Games Aichi-Nagoya 2026.