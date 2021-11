Resmi! Steven Gerrard Jadi Pelatih Aston Villa

ERA.id - Steven Gerrard resmi menjadi pelatih Aston Villa, Kamis (11/11/2021). Steven Gerrard dikontrak Aston Villa selama 3, 5 tahun.



Steven Gerrard sebelumnya adalah pelatih Glasgow Rangers. Mantan Kapten Liverpool itu sukses mempersembahkan gelar juara Liga Skotlandia tahun lalu setelah 10 tahun tanpa gelar. Steven Gerrard 3 tahun melatih Rangers.



"Aston Villa adalah klub dengan sejarah dan tradisi yang kaya dalam sepak bola Inggris dan saya sangat bangga menjadi pelatih kepala barunya," kata Gerrard dalam situs resmi klub.



Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. 🟣