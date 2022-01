Ketum PSSI Iwan Bule Tak Unggah Fotonya Lagi Saat Semangati Timnas untuk Piala AFF, Netizen: Mungkin Mau Coba Kalau Nggak Ada Fotonya Bisa Menang

ERA.id - Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan berharap pertandingan kedua antara Timnas Indonesia melawan Thailand di final Piala AFF bisa mendapatkan hasil yang terbaik.



"Laga pertama sudah selesai. kita fokus pada pertandingan kedua. Doa, Kerja keras, dan dukungan dari segenap masyarakat Indonesia akan terus mengalir, untuk hasil yang terbaik. Let them do the BEST and GOD do the REST," cuit Iwan Bule sapaan akrabnya dikutip Sabtu (1/1/2021).



Hanya saja ada perbedaan mencolok dari unggahan Iwan saat pertandingan pertama dan kedua melawan Thailand. Hal tersebut pun disorot netizen.



"Pak gambar bapak di poster kok gak ada lagi pak? Serius nanya pak..." cuit akun @SigitPur****.



"Giliran kalah aja ga mau pasang fotonya pak iwan bule," cuit akun @goken****.



"Mungkin pak ibul mau coba kalau gak ada foto pak ibul bisa menang," cuit @frima****.

Tag: pssi iwan bule mochamad iriawan Final Piala AFF 2021