Dinilai Tak Menghargai Pembalap Indonesia, Sean Gelael 'Semprot' Jerome Polin

ERA.id - Pembalap mobil, Sean Gelael memberi teguran kepada Jerome Polin terkait cuitan di Twitter tentang pembalap Indonesia. Cuitan Jerome tersebut berbicara tentang kiprah para pembalap Indonesia berlaga di ajang internasional.



"Gila keren banget! Ada gak sih pembalap Indonesia yang balapan di balapan internasional?" tulis Jerome Polin, dengan membagikan berita pembalap motor Mario Suryo Aji, yang akan berlaga di ajang Moto3 2022.



Tak lama mengunggah cuitan tersebut, netizen ramai berkomentar dan mengkritik Jerome. Mereka menilai Jerome tidak hati-hati dalam mengunggah sesuatu dan tidak melakukan riset terlebih dahulu mengenai pembalap Indonesia yang sudah berlaga di panggung internasional, salah satunya Sean Gelael.



Lewat unggahan Instagram Storiesnya, Jerome menyatakan bahwa ia sudah meminta maaf dan menjelaskan semuanya kepada Sean.



"Halo semua, tadi aku dan bang Sean sudah berdiskusi tentang tweet ini dan aku banyak dapat nasihat dari beliau. Thank you semua buat yang udah kasih nasihat, info2, dll. I'm sorry and will learn from this," kata Jerome, dengan mengunggah tangkapan layar pesan teksnya dengan Sean.

