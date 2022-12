Tak Masuk Akal, Jelang Musim Dingin, Microsoft Malah Rilis Jaket Khusus Controller Xbox

ERA.id - Musim dingin di benua Eropa sudah dekat. Melihat fenomena itu, Microsoft merilis produk berupa jaket untuk controller Xbox yang disebut Xbox Mini Controller Hoodie.

Dilansir dari Cnet, Kamis (1/12/2022), Xbox sendiri adalah video game yang dimiliki dan diproduksi oleh Microsoft. Xbox cukup terkenal di kalangan gamers. Salah satu kompetitor Xbox, adalah Playstation yang diproduksi oleh Sony.

Xbox dikenal sering menjual barang-barang yang terkesan aneh. Salah satunya adalah Xbox Mini Fridge, yang adalah kulkas namun berbentuk konsol Xbox.

Baru-baru ini, Xbox dan Microsoft mengeluarkan sebuah barang yang dinamakan, Xbox Mini Controller Hoodie. Seperti namanya, barang tersebut dipergunakan untuk menyelimuti Controller Xbox, hal ini selaras sebagai bentuk menyambut musim dingin.

Diluncurkan barang tersebut juga memiliki pesan tersembunyi. Melihat musim dingin yang akan, banyak masyarakat yang telah bersiap dengan membeli baju dan celana yang tebal, dengan maksud untuk menghangatkan. Bagi Xbox, bukan hanya kita sebagai manusia saja yang perlu penghangat, tetapi controller juga perlu dipakaikan jaket.

Xbox Mini Controller Hoodie juga cocok dengan pengontrol Xbox Series X atau S. Tersedia dalam warna hitam atau putih, dengan tulisan "Xbox" di bagian depan dan logo Xbox di bagian belakang.

Di laman resmi Xboxgearshop, Xbox Mini Controller Hoodie ternyata sudah habis terjual. Mereka akan mulai pengiriman lagi di bulan Febuari, 2023. B

Xbox Mini Controller Hoodie is available on the Xbox Gear Shop https://t.co/31PYsXVrBU #ad pic.twitter.com/mJN7S8X28l