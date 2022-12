Selamat Menikmati Fitur Baru dari Instagram, Anda Sudah Mencobanya?

ERA.id - Instagram membawa serangkaian fitur-fitur baru di antaranya bernama "Notes" hingga "Candid Stories", yang melibatkan lebih banyak pengguna.



Ada fitur yang sudah bisa dinikmati pengguna dan beberapa masih menunggu untuk diluncurkan serta melewati tahapan pengetesan.



Fitur "Notes" mungkin menjadi fitur yang masuk daftar dapat digunakan oleh banyak pengguna.



Dalam unggahan blog Instagram, Kamis, fitur "Notes" dideskripsikan sebagai wadah membantu pengguna lebih spontan dalam mengekspresikan diri.



"Notes" secara khusus didesain untuk terdiri dari 60 karakter teks dan juga emoji.



Sebagian pengguna di Indonesia mungkin sudah menjajalnya dan bisa menemukannya di bagian atas dari pesan masuk.



Hanya daftar teman dekat (Close Friends) atau pengguna yang saling mengikuti bisa mengetahui catatan tersebut.



Catatan itu akan muncul selama 24 jam mirip dengan cara kerja Instagram Stories, nantinya setiap balasan terhadap "Notes" akan muncul sebagai pesan langsung atau Direct Message.



Selanjutnya beberapa pembaruan dibawa untuk fitur "Stories" seperti "Add Yours nominations" hingga "Candid Stories".



Sebelumnya pada 2021, pengguna Instagram dikenalkan dengan "Add Yours" membantu untuk menciptakan kegiatan berbagi pemikiran hingga momen unik menjadi lebih menyenangkan.



Keseruan penggunaan fitur tersebut ditambahkan dengan pengetesan "Add Yours nomination", ketika fitur ini digunakan maka pengguna bisa meneruskannya ke pengguna lain yang mungkin terlintas dibenak anda.



Fitur ini kurang lebih sama sejenis dengan kegiatan mengirim ulang pesan baik di pesan singkat maupun melalui e-mail.



Tidak hanya itu pembaruan lainnya yang dibawa ialah "Candid Stories".



"Candid Stories" bisa digunakan untuk pengguna berbagi pengalaman dan keseruan harian saat itu juga hanya kepada teman yang terpilih.



Berbeda dengan konsep "Close Friends" fitur ini memungkinkan konsep "multi-author" sehingga pengalaman berbalas stories menjadi lebih mudah.



Fitur ini terbilang masih dalam tahapan uji coba dan juga tengah dilakukan pada Facebook Stories.



Ada juga fitur yang dapat digunakan secara berkelompok bernama "Collaborative Collections".



Nantinya pengguna serta temannya dengan minat yang sama bisa memiliki satu "Collections" bersama dan dapat mengisinya baik dengan menyimpannya secara langsung atau melalui DM.