Elon Musk Dituding Ambil Alih Akun Twitter Orang Lain Secara Paksa

ERA.id - Redaktur pelaksana Platformer Zoë Schiffer mengungkapkan bahwa Elon Musk punya akun Twitter lain dengan nama pengguna hanya satu huruf, yaitu "@e". Menurut Schiffer, Musk menggunakan posisinya sebagai pemilik Twitter untuk mengambil alih kendali pengguna akun asli tersebut tak lama setelah ia membeli platform itu tahun lalu.

"Saya diberi tahu bahwa pemilik akun tidak mau menyerahkannya (akun tersebut telah diretas dan ditangguhkan sebelumnya karena bernilai tinggi, dan pemilik sebelumnya ingin menyimpannya)," cuit Schiffer lewat Twitter-nya, Rabu (26/4/2023).

NEW: Elon Musk has another alt account, @e, that he had Twitter transfer to him shortly after the takeover.

I'm told the person who owned the account did not want to hand it over (the account had been hacked and suspended before due to the high value handle, and the previous…