Temukan Smartphone yang Mewakili Kepribadianmu Versi Pilihan Raline Shah atau Joko Anwar

ERA.id - Evolusi smartphone telah melampaui sekadar alat komunikasi sederhana; kini telepon genggam menjelma menjadi sahabat serbaguna yang selalu hadir di tengah pekerjaan, hiburan, dan hiruk-pikuk kehidupan masyarakat.

Melihat perkembangan ini, vivo menilik peluang untuk menciptakan perangkat yang tidak hanya berfokus pada peningkatan fitur, tetapi juga dirancang untuk melengkapi keterampilan dan gaya hidup profesional pengguna yang beragam. Komitmen ini diwujudkan melalui peluncuran Dual Flagship Smartphones serta menghadirkan dua X Figure yang merupakan seorang profesional di bidangnya, Raline Shah dan Joko Anwar.

Raline Shah, sosok multitalenta yang mengutamakan produktivitas dan efisiensi dalam menyeimbangkan urusan pekerjaan dan keluarga, menemukan vivo X Fold3 Pro sebagai smartphone sempurna untuk mendukung gaya hidup dinamisnya.

Sementara itu, Joko Anwar, sutradara film ternama Indonesia yang dikenal dengan keahliannya dalam mendeteksi detail dan sentuhan artistik, melihat keistimewaan dalam vivo X100 Series yang mampu mengekspresikan kreativitas dan memenuhi kebutuhannya dengan cepat dan tepat.

Sebagai perusahaan teknologi yang berpusat pada konsumen, coba temukan X Figure yang paling mencerminkan diri Anda. Jadikan inspirasi ini sebagai panduan dalam mengeksplorasi vivo X Series, perangkat yang dirancang untuk memenuhi segala kebutuhan di setiap kesempatan.

Tim Raline Shah

Personifikasi Produktivitas, Keanggunan, dan Ikon Gaya Hidup seperti vivo X Fold3 Pro

vivo X Fold3 Pro didesain bagi individu yang bergerak dalam lingkungan kerja padat, memadukan produktivitas dengan hiburan secara seamless. Ditenagai oleh kemampuan multitasking yang tangguh dengan dukungan SmartFold AI dan OS mutakhir, perangkat ini memungkinkan Anda mengelola beban kerja dengan mudah.

Nikmati perpaduan gaya dan ketahanan kokoh dengan desain Ultra Light dan Ultra Slim yang elegan vivo X Fold3 Pro. Hanya dengan bobot 236g ketebalan 5.2mm ketika layar dibuka tidak membuat smartphone ini ringkih. Dilengkapi dengan arsitektur armor yang reliable termasuk kaca armor untuk perlindungan luar biasa terhadap goresan dan benturan, penutup belakang dengan military-grade untuk ketahanan yang luar biasa, serta layar utama dengan Super Tensile UTG+ yang meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan untuk lipatan berulang pada foldable smartphone ini.

Produktivitas pengguna juga tetap terjaga dengan powerful chipset Snapdragon 8 Gen 3 dan chipset eksklusif vivo V3 chip sambil menikmati hiburan di layar 8.03" jika layar dibuka. Misalnya, pengguna dapat dengan mudah beralih antara mengedit dokumen dan menyaksikan konten multimedia favorit di layar yang sama, meningkatkan pengalaman kerja dan hiburan sekaligus. Tidak lupa juga, fitur eksklusif pada X Fold3 Pro memungkinkan pengguna untuk mengambil tangkapan layar (screenshot) dalam berbagai mode—layar kiri, layar kanan, atau layar penuh sekaligus.

Selain itu, vivo X Fold3 Pro membawa keterampilan fotografi ke tingkat selanjutnya berkat Hover Photography, yang mencakup berbagai fitur inovatif. Dengan Hover Time Lapse Photography, pengguna dapat menangkap perubahan lanskap atau aktivitas dengan stabilitas sempurna untuk menciptakan video time-lapse yang memukau. Waist Level Framing memungkinkan pengambilan foto dari sudut rendah dengan nyaman, memberikan perspektif yang unik dan artistik. Fitur Hover-selfie memungkinkan pengambilan gambar dari jarak jauh tanpa menyentuh perangkat, ideal untuk potret kelompok atau situasi di mana tangan tidak dapat mengakses tombol. Dengan fitur-fitur ini, vivo X Fold3 Pro memastikan setiap momen berharga terekam dengan sempurna dan penuh kreativitas.

“vivo X Fold3 Pro lebih dari sekadar smartphone; ini adalah perangkat serbaguna yang memungkinkan para profesional menjadi terdepan dalam pekerjaan maupun entertainment. Bagi pengguna yang sering berpindah-pindah antara tugas profesional dan personal, smartphone ini sangat cocok untuk dimiliki. Setiap elemen dari perangkat ini dirancang untuk menginspirasi dan menjadikannya sahabat setia dalam setiap langkah dan momen berharga," ujar Raline Shah.

Tim Joko Anwar

Secara Efisien Mentransformasi Momen Menjadi Mahakarya Visual yang Nyata seperti vivo X100 Series.

Joko Anwar (Dok. vivo)

vivo X100 Series dirancang untuk kalangan elit pebisnis, atau penggemar fotografi, yang secara konsisten berbagi kisah kepada sekitarnya dengan visual yang menakjubkan. Baik itu memamerkan inovasi produk atau merancang kampanye pemasaran, X100 dan X100 Pro membawa hasil gambar pengguna to the next level.

vivo X100 Series menghasilkan gambar yang luar biasa dengan kejernihan sempurna berkat teknologi ZEISS. ZEISS APO Telephoto Camera menangkap pemandangan matahari terbit dan terbenam yang menakjubkan di panorama Indonesia dengan detail akurat. vivo X100 Pro juga akan mengajak pengguna memasuki dunia videografi yang luar biasa dengan fitur 4K Cinematic Portrait Video, menyuguhkan kualitas sinematik kelas dunia pertama di Android. Didukung oleh chip V3 yang dirancang khusus untuk meningkatkan performa pencitraan mobile, peralihan fokus dari satu objek ke objek lain berlangsung mulus dan tanpa hambatan, memberikan pengalaman visual yang benar-benar menakjubkan.

Tidak perlu khawatir tentang penurunan performa, karena dengan Dimensity 9300, vivo X100 Series mampu meningkatkan performa CPU hingga 40% sambil mengurangi konsumsi daya hingga 33%. Performa GPU juga meningkat sebesar 46% dengan konsumsi daya yang lebih rendah hingga 40%, menghasilkan skor AnTuTu sebesar 2.21 juta. Selain itu, dengan algoritma OIS dari vivo, kamera perangkat ini menawarkan stabilitas tingkat tinggi yang telah mendapatkan sertifikasi CIPA 4.5, memastikan setiap momen berharga yang diabadikan selalu jernih dan bebas dari blur. Perpaduan teknologi canggih ini memastikan vivo X100 Series tidak hanya unggul dalam performa, tetapi juga memberikan pengalaman visual yang mengagumkan dan tak tertandingi.

Baik sebagai seorang freelance photographer, vlogger, atau pengusaha yang sering berurusan dengan fotografi produk dan membuat video promosi, vivo X100 Series menawarkan fleksibilitas tanpa batas. Selain itu, dengan Camera UI Optimization, pengguna dapat menambahkan gaya watermark mereka sendiri, memberikan sentuhan pribadi pada setiap gambar dan video yang dihasilkan.

“vivo X100 Series membuka jalan bagi para visioner untuk mengembangkan kisah mereka, menangkap setiap detail dengan presisi dan keindahan. Baik dalam menampilkan inovasi yang mengubah paradigma atau merangkai narasi yang memikat dengan kumpulan potret yang mempesona, X100 Series mempertegas keunggulan visual secara mendalam, ideal bagi pengguna yang hidupnya dikelilingi oleh seni fotografi," kata Joko Anwar.

Itulah gadget pilihan Raline Shah dan Joko Anwar. Kamu tim siapa?