Diisukan Bakal Menikah Maret 2024, Ini Jawaban Raline Shah

ERA.id - Raline Shah dengan tegas membantah kabar bahwa dirinya akan menikah pada Maret 2024 mendatang. Bantahan ini disampaikan Raline lewat unggahan di Instagram Storiesnya, pada Senin (22/1/2024).

Pada unggahan tersebut, Raline membagikan potongan berita yang berjudul "Ayah Raline Shah Spill Putrinya Akan Menikah Maret 2024 dengan Rama". Kemudian Raline menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.

"This is not true (Ini tidak benar). Thank you (terima kasih)," tulis Raline Shah dengan singkat.

Unggahan Raline Shah (Instagram/ralineshah)

Kabar Raline Shah akan menikah ini disadur dari pernyataan sang ayah, Rahmat Shah. Ia mengungkap bahwa Raline akan menikah pada bulan Maret tahun ini.

Pada berita tersebut, Rahmat Shah awalnya sedang membicarakan nama harimau benggala yang lahir di Taman Hewan Pematang Siantar, Rolan dan Rolin. Ia memilih nama tersebut karena mudah diingat dan berkaitan dengan keluarganya yang berinisial R.

Kemudian Rahmat mengungkap bahwa kebetulan nama calon suami Raline Shah juga inisial R, yakni Rama. Ia juga mengungkap pernikahan sudah direncanakan Maret ini, hingga akhirnya pernyataan tersebut menjadi perbincangan publik.

Sementara itu, kabar pernikahan Raline Shah ini memang sudah beberapa kali terjadi sepanjang tahun 2023 lalu. Nama Rama Djan juga disebut sebagai kekasihnya saat ini dan akan menikah dengannya, terlebih beberapa kali Rama kepergok makan bersama dengan keluarga Raline.