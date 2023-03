Meriahkan Momen Ramadan, Pilihan Aksesori Menghias Ruang dengan Nuansa Masjid Biru, Istanbul, Turki di Rumah

ERA.id - Ramadan merupakan momen yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Selama bulan Ramadan, biasanya orang-orang memiliki waktu yang lebih singkat karena ada banyak rutinitas yang harus dilakukan, seperti menyiapkan santapan sahur atau buka puasa.

Sementara itu, mempertahankan rumah agar tetap rapi sering kali menjadi tantangan banyak keluarga. Ditambah, Ramadan tahun ini menjadi momen bagi masyarakat Indonesia untuk menyambut tamu di rumah setelah beberapa tahun sebelumnya kegiatan berkumpul bersama keluarga dibatasi karena pandemi.

Karenanya, penting untuk mengatur dan mendekorasi rumah agar momen kumpul keluarga menjadi lebih meriah. Meskipun demikian, dekorasi rumah dapat dilakukan dengan sederhana.

Dekorasi Nuansa Masjid Biru, Istanbul, Turki (Dok. Era.id/Vessy)

Maka dari itu, untuk membantu pelanggan menjawab tantangan dan kebutuhan tersebut, desainer IKEA yaitu Maria Vinka menyediakan solusi dan inspirasi melalui koleksi GOKVÅLLÄ yang terinspirasi dari corak geometris ubin Ottoman yang terdapat di Masjid Biru, Istanbul, Turki.

“Selaras dengan visinya yaitu menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang, koleksi ini terdiri dari beberapa produk untuk menghias ruang tamu seperti bantal, sarung bantal, dan gorden. Selain itu, terdapat pula piring, mangkuk, mangkuk saji, taplak meja, serta serbet untuk menghias meja makan yang merupakan the center of the celebration," ujar Maria Vinka saat ditemui Era.id belum lama ini.

Dekorasi Nuansa Masjid Biru, Istanbul, Turki (Dok. Era.id/Vessy)

Sementara itu, Country Interior Design Manager IKEA Indonesia, Eresabeat Julia mengatakan, Ramadan merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia. Koleksi corak geometris ubin Ottoman yang terdapat di Masjid Biru, Istanbul, Turki siap hadir untuk mempercantik dekorasi rumah selama bulan suci ini.