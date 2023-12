Etika Makan di Restoran All You Can Eat yang Sering Diabaikan Orang-Orang

ERA.id - Pengalaman makan di restoran All You Can Eat (AYCE) menawarkan kebebasan untuk menikmati beragam hidangan dengan harga tetap. Namun, di balik kebebasan tersebut, terdapat aspek penting yang sering terabaikan yaitu etika makan di restoran all you can eat.

Meskipun restoran memberikan keleluasaan bagi pengunjung untuk menikmati hidangan sepuasnya, memahami etika yang benar dalam konsep “makan sepuasnya” dapat memberikan pengalaman makan yang lebih baik bagi semua pihak.

Etika Makan di Restoran All You Can Eat

Jangan menumpuk semua makanan di satu piring

Pertama adalah tidak perlu melihat seberapa tinggi Anda bisa menumpuk makanan di piring Anda. Hal tersebut dikarenakan menara makanan yang berada di atas piring selalu menciptakan kesan buruk bagi pemilik piring tersebut.

Menumpuk piring Anda dengan makanan memberikan kesan kerakusan. Meskipun terkadang banyak orang berpikir tujuan dari all you can eat adalah untuk makan sebanyak-banyaknya, tetapi ingatlah jangan terlalu berlebihan.

Tidak Membungkus Makanan

Etika makan di restoran all you can eat selanjutnya adalah untuk tidak mengambil sisa makanan pulang. Hal ini karena konsep utama dari restoran all you can eat adalah agar pengunjung menikmati hidangan saat berada di dalam restoran.

Untuk itu, Anda tidak diperkenankan pula membawa pulang makanan yang tidak habis untuk menghindari denda. Jika diketahui oleh pihak restoran, Anda akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sisakan untuk Orang Lain

Penting untuk meninggalkan sebagian buffet makanan untuk orang-orang di belakang kamu dalam antrean. Ambillah porsi yang wajar, dan ingatlah bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang menikmati bufet tersebut.

Jangan Ambil Memakai Tangan

Saat mengambil hidangan sendiri, gunakan peralatan yang sudah disediakan. Untuk itu, demi kebaikan semua orang, jangan gunakan tangan untuk mengambil makanan.

Jika Anda mengambil lebih dari satu hidangan di satu area, maka lebih baik gunakan peralatan yang sudah disiapkan untuk hidangan tertentu. Sebagai contoh jangan ambil puding coklat dengan sendok untuk mengambil buah.

Tidak Mengkontaminasi Alat

Pastikan jangan menjilat jari-jari, menyentuh rambut, dan menggaruk ruam di lengan, kecuali jika Anda berencana untuk segera mencuci tangan. Banyak orang menggosok mata mereka, menggaruk kepala mereka, dan menjilat jari mereka, lalu kemudian mengambil sendok saji di area umum.

Gunakan piring yang bersih

Piring yang sudah dipakai tidak hanya meninggalkan sisa makanan, entah itu saus, remah, atau residu minyak, tetapi tangan Anda juga sudah menyentuhnya. Belum lagi adanya transfer air liur dan sejenisnya dari sendok atau garpu ke piring, untuk itu Anda cukup ambil piring baru.

Jangan Sentuh Piring Lain

Jangan menyentuh piring lain selain yang akan Anda gunakan. Memang frekuensi pergantian piring sudah cukup tinggi sehingga Anda tidak perlu mengangkat piring bagian atas untuk mendapatkan piring di bawahnya yang mungkin Anda anggap bersih.

Pastikan tidak menyentuh piring lainnya (unsplash)

Menyentuh piring atas untuk mengambil piring bawah jelas tidak higienis, tetapi masih banyak orang melakukan kebiasaan ini.

Selain etika makan di restoran all you can eat, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Ingin tahu informasi menarik lainnya? Jangan ketinggalan, pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…