Upaya Penerapan Budaya Asuransi dalam Melindungi Keluarga Indonesia

ERA.id - Budaya asuransi di Indonesia belum menjangkau seluruh keluarga. Namun, upaya itu terus dilakukan oleh salah satu perusahaan asuransi dengan tujuan memberi perlindungan bagi setiap keluarga.

PT Asuransi Jiwa Sequis Life (“Sequis Life”) berkomitmen menghadirkan inovasi produk dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan asuransi ini juga dipercaya sebagai pilihan utama perlindungan kesehatan keluarga oleh nasabah dan masyarakat.

Sequis Life merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan Gunung Sewu Group yang telah berusia lebih dari 70 tahun dan menjadi mitra strategis Nippon Life, perusahaan asuransi asal Jepang yang telah berusia 135 tahun. Perayaan ini juga menjadi momen kemitraan strategis selama 10 tahun antara Gunung Sewu Group dan Nippon Life. Kedua perusahaan berkomitmen menghadirkan inovasi produk dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.

Momentum kehadiran Sequis Life selama 40 tahun ini dirayakan dengan pemotongan tumpeng oleh President Director & CEO Sequis Life Ted Margono. Pada acara ini juga dilakukan tiup lilin oleh Member of the Board of Directors, Managing Executive Officer Head of Global Business Nippon Life Minoru Kimura bersama President Commissioner & Shareholder Representative Sequis Life Husodo Angkosubroto.

President Director & CEO Sequis Life Ted Margono dalam sambutannya mengatakan bahwa selama empat dekade ini, Sequis Life mampu bertahan di industri yang kompetitif termasuk saat menghadapi pandemi covid-19, ditandai dengan tingkat pencapaian persistensi polis yang selalu tinggi. Hal ini dapat dicapai sesuai dengan komitmen perusahaan untuk menjual produk yang sesuai dan dibutuhkan oleh nasabah.

“Kami senantiasa menjalankan praktik manajemen keuangan dan operasional yang baik dengan menerapkan pengelolaan risiko secara prudent underwriting demi keberlangsungan bisnis jangka panjang. Loyalitas nasabah kami pun tinggi untuk tetap mempercayakan perlindungan diri dan keluarganya di Sequis karena produk asuransi Sequis relevan dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, tenaga pemasar yang berintegritas serta layanan nasabah yang berkualitas. Selain itu, adanya tradisi kekeluargaan membuat karyawan dan tenaga pemasar bersemangat memberikan yang terbaik bagi semua stakeholders,” sebut Ted.

40 Years Protecting Indonesia menjadi tema perayaan ulang tahun Sequis Life dan dilaksanakan sebagai syukuran bahwa Sequis Life telah berhasil mengukuhkan dirinya sebagai perusahaan asuransi yang dipercaya sebagai pilihan utama perlindungan kesehatan keluarga oleh nasabah dan masyarakat. Untuk itu, Ted mendorong keluarga besar Sequis Life yang mencakup pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, dan tenaga pemasar untuk semakin bersemangat dan terus tumbuh membangun industri asuransi Indonesia.

“Visi kami menjadikan Sequis Life sebagai perusahaan asuransi yang dapat diandalkan oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan finansial, kesehatan, dan pensiun demi mencapai kesejahteraan. Selama 40 tahun, Sequis Life telah melindungi Indonesia dan kami ingin memastikan bahwa kedepannya Sequis Life akan tetap ada untuk Anda. Kami optimis proteksi yang kami sediakan dapat menjadi pilihan yang tepat untuk melindungi masa depan keluarga Indonesia dan berkontribusi bagi masa depan bangsa.” sebut Ted.

Ia optimis bahwa kesadaran berasuransi di masyarakat akan terus meningkat sehingga Sequis Life perlu terus meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam berasuransi dan mengembangkan produk dan layanan yang inovatif agar dapat terus berkontribusi secara positif dalam industri ini. Kedepannya, Sequis Life berkomitmen untuk melanjutkan ekspansinya dengan menambah kantor pemasaran, tenaga pemasar, dan mitra bisnis agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses produk dan layanan perusahaan.

Salah satu langkah strategis lainnya dalam upaya ini adalah pengembangan inovasi produk digital melalui kanal distribusi online Super You dan produk Sequis Super Token Protection. Langkah ini didasari oleh tujuan untuk memperkuat budaya asuransi di Indonesia.

Sequis Life berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan yang sehat dan melakukan pembayaran klaim dan manfaat bagi nasabah dengan menerapkan standar dan manajemen underwriting yang cermat, pengelolaan dana yang tepat, dan penerapan risk- management standard yang sesuai ketentuan regulator. Tercatat pada laporan keuangan Sequis Life per Desember 2023, Pendapatan Premi mencapai Rp2,96 triliun, Total Aset mencapai Rp19 triliun dan Rasio Pencapaian Tingkat Solvabilitas (RBC) sebesar 515%. Perusahaan juga telah memenuhi kewajibannya kepada nasabah dengan melakukan Pembayaran Klaim dan Manfaat yang melebihi Rp1,39 triliun.

Perayaan 40 Years Protecting Indonesia ini adalah apresiasi bagi seluruh karyawan dan tenaga pemasar yang telah berdedikasi dan bekerja keras melayani nasabah di seluruh Indonesia. Ted mengajak keluarga besar Sequis Life menghargai sejarah perusahaan yang telah berdiri selama 40 tahun dan optimis memandang masa depan yang penuh tantangan untuk menjadikan Sequis Life sebagai perusahaan asuransi yang besar dan mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia.