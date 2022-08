Memanjakan Mata dengan Pemandangan Memukau, 4 Rekomendasi Destinasi Panorama Indah di Pulau Jawa

ERA.id - Saat ini di tengah kondisi pandemi yang sudah membaik, antusiasme masyarakat untuk berwisata semakin meningkat. Jumlah wisatawan asing pun kembali meningkat.



Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah kunjungan wisman di Q1 2022 naik sebanyak 228% YoY. Indonesia pun baru dinobatkan sebagai negara nomor 1 terindah di dunia berdasarkan analisis yang dilakukan oleh sebuah situs dari Inggris, Money.co.uk.



Dalam laporan bertajuk ‘Natural Beauty Report’ dengan panorama alam terbanyak dan kondisi alam terindah. Hal tersebut akan semakin mendorong daya tarik tersendiri bagi para pelancong dari penjuru dunia untuk hadir di Indonesia.



Merayakan dinobatkannya Indonesia sebagai negara terindah di dunia sekaligus dalam rangka memasuki usia 11 tahun, tiket.com sebagai the most customer-centric travel and lifestyle platform berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi dan layanan terbaik dalam aplikasi.



Dengan memberikan jendela informasi terkait rekomendasi perjalanan dan berbagai promo, hingga menjadi one stop travel solution bagi para wisatawan agar dapat berwisata dengan kemudahan dalam genggaman.



Sejumlah destinasi wisata populer yang menyajikan keindahan alam dapat menjadi pilihan alternatif dalam rangka jelajah destinasi terindah di Indonesia, salah satunya Pulau Jawa. Berikut 4 rekomendasi destinasi dengan bentangan panorama alam terindah di Pulau Jawa pilihan tiket.com.

1. Eksplorasi Atraksi Menyenangkan di Batu, Malang, Jawa Timur

Liburan bersama keluarga maupun sahabat semakin berwarna dengan mengunjungi beragam destinasi wisata, seperti taman hiburan, museum, restoran unik, hingga atraksi yang menantang. Tidak perlu bingung, semua destinasi tersebut dapat kamu jumpai jika mengunjungi

Batu, Malang.



Menghabiskan waktu di Jatim Park, Museum Angkut, hingga Batu Secret Zoo

semakin terasa menyenangkan karena atmosfer yang menyejukkan di kota ini. Golden Tulip Holland Resort Batu akan menawarkan pemandangan indah Gunung Panderman dan Arjuna yang cocok dijadikan sebagai tempat berlibur untuk bercengkrama bersama anak.

2. Melihat Sunrise di Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah

Dataran Tinggi Dieng menghadirkan berbagai pilihan destinasi alam yang bikin kamu terbebas dari rasa gerah. Para pemburu sunrise tentu tidak boleh melewatkan destinasi yang satu ini.



Sinar matahari pagi berwarna kuning keemasan dapat sobat tiket jumpai di Puncak Sikunir, tempat yang dikenal ideal untuk berburu sunrise. Selain itu, kamu juga bisa melihat ​​Kawah Sikidang, batu kapur kekuningan, asap belerang, hingga pemandangan hijau bak negeri di atas

awan.



Mencari penginapan dengan fasilitas dan layanan yang baik di daerah ini memang sedikit menantang. Namun tak perlu khawatir, kehadiran Hotel Dafam Wonosobo merupakan hotel berbintang yang berlokasi di jalan utama menuju Dieng yang akan membantu kamu mendapatkan akomodasi terdekat menuju tempat wisata Dieng.

3. Eksplorasi berbagai kegiatan seru di Bandungan dan Ungaran, Semarang

Kawasan Bandungan dan Ungaran yang terletak di Kabupaten Semarang menawarkan berbagai wisata menarik dengan panorama yang indah. Jika sobat tiket merupakan penikmat wisata sejarah.



Kamu bisa berkunjung ke Candi Gedong Songo yang sudah ada sejak abad VIII masehi. Bagi yang ingin bersantai di lereng gunung, kamu bisa ngopi di Pondok Kopi Umbul Sidomukti ditemani dengan sejuknya udara pegunungan dan pemandangan yang memukau.



Kurang lengkap jika berlibur tanpa memanjakan diri, sobat tiket bisa bermalam di Susan Spa &. Resort untuk menikmati spa sambil melihat pemandangan alam. Terdapat juga kapel berbentuk unik yang bisa menambah kesan estetik saat berfoto.

4. Bersantai sejenak di Kampung Sampireun, Garut

Bosan dengan kawasan Puncak dan Lembang untuk berlibur? Jika ya, sobat tiket bisa melipir sedikit ke arah selatan untuk mendapatkan suasana berlibur yang tenang di Garut.



Pesona alam di kawasan ini tak perlu diragukan lagi, terdapat banyak wisata alam, seperti Curug Jagapati, Curug Cibadak, Leuwi Jurig, serta Danau Situ Bagendit yang memiliki pemandangan indah dan menenangkan.

Untuk menginap, Kampung Sampireun menawarkan penginapan

yang ramah lingkungan bernuansa alam pedesaan dengan hawa yang sejuk dan bebas polusi.