Tips Backpacker ke Singapore dan Dana yang Dikeluarkan

ERA.id - Singapore memiliki banyak pilihan wisata yang dapat dikunjungi oleh backpacker. Lantas apa saja yang perlu Anda siapkan? Artikel ini akan membahas tips backpacker ke Singapore.

Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda sebagai backpacker yang berencana untuk mengunjungi Singapore.

Tips Backpacker ke Singapore

Rencanakan perjalanan Anda dengan baik

Singapore memiliki banyak tempat wisata yang menarik, seperti Gardens by the Bay, Merlion Park, dan Sentosa Island. Rencanakan sebaik mungkin agar Anda dapat mengunjungi tempat-tempat tersebut dalam waktu yang efisien.

Pilih penginapan dengan baik

Singapore memiliki berbagai pilihan penginapan, dari hostel murah hingga hotel mewah. Pilih penginapan yang sesuai dengan budget Anda dan lokasinya yang strategis untuk perjalanan Anda.

Beli tiket transportasi jauh hari

Singapore memiliki jaringan transportasi yang baik, tetapi sangat mahal jika dibeli saat itu juga. Belilah tiket transportasi sebelumnya untuk menghemat biaya.

Bawa makanan sendiri

Singapore merupakan salah satu negara yang mahal, termasuk dalam hal makanan. Bawa makanan sendiri seperti roti atau buah-buahan untuk makan siang, atau cari warung makanan yang murah.

Berapa Uang yang Harus Dibawa ke Singapore?

Berapa uang yang harus Anda bawa ke Singapura tergantung pada pengeluaran masing-masing orang dan rencana perjalanan Anda. Namun, dapat diperkirakan bahwa Anda memerlukan dana yang cukup untuk tiket penerbangan, akomodasi, transportasi, makanan, dan aktivitas.

Secara umum disarankan untuk membawa uang tunai sekitar SGD500-1000 (setara dengan Rp.5000.000 - 10.000.000 ) untuk 3 hari perjalanan, tergantung dari rencana perjalanan dan pengeluaran Anda.

Dana tersebut cukup untuk menutupi biaya tiket penerbangan, akomodasi, transportasi, makan, dan aktivitas. Namun, pastikan Anda membawa cukup uang tunai serta kartu kredit yang dapat digunakan di Singapura.

Ingat bahwa Singapura menggunakan mata uang Singapore dollar (SGD) sebagai mata uang resmi. Sebaiknya pastikan menukarkan uang dengan SGD atau mengambil SGD dari mesin ATM sebelum perjalanan. Dan selalu siapkan beberapa uang cash dalam keadaan darurat, karena tidak semua tempat menerima pembayaran non-tunai.

Berapa Budget Traveling ke Singapore?

Budget traveling ke Singapura bervariasi tergantung pada pengeluaran masing-masing orang. Namun, dapat diperkirakan bahwa Anda memerlukan biaya yang cukup untuk tiket penerbangan, akomodasi, transportasi, makanan, dan aktivitas.

Berapa Budget Traveling ke Singapore (unsplash)

Untuk tiket penerbangan dari Jakarta ke Singapura, harga rata-rata berkisar dari 1-2 juta rupiah per orang (tergantung dari jadwal dan maskapai penerbangan yang digunakan), akomodasi berkisar dari 300ribu - 1 juta rupiah per malam, transportasi sekitar 20-30 ribu rupiah per hari, makan sekitar 50-100 ribu rupiah per makan, dan aktivitas seperti tiket masuk tempat wisata berkisar dari 20-50 ribu rupiah per orang.

Jadi total budget yang dibutuhkan untuk perjalanan ke singapura adalah sekitar 3-5 juta rupiah untuk 4 hari 3 malam. Namun dana tersebut bisa berubah sesuai pengeluaran masing-masing orang.

Tips: dengan merencanakan dan membuat anggaran yang baik, Anda dapat menghemat uang dan tetap menikmati perjalanan Anda di Singapura.

Berapa Biaya Makan di Singapura 3 Hari?

Biaya makan di Singapura bervariasi tergantung pada tempat dan jenis makanan yang Anda pilih. Namun, dapat diperkirakan bahwa biaya makan per hari berkisar dari SGD 15-20 (setara dengan Rp 150.000 - 200.000) per orang untuk makan di restoran atau kedai makan lokal.

Namun Anda dapat mengeluarkan dana sekitar SGD 30-50 (setara dengan Rp 300.000 - 500.000) per orang jika ingin makan di restoran bintang lima atau makanan internasional.

Untuk menghemat uang, Anda dapat mencari tempat makan yang lebih murah seperti hawker center yang tersebar di seluruh Singapura. Di sini, Anda dapat menemukan makanan lokal yang lezat dengan harga yang lebih terjangkau. Anda juga dapat membeli makanan di pasar dan memasak sendiri jika ingin lebih hemat.

