Tanggal Muda, Intip 5 Rekomendasi Liburan Seru untuk Bablas Hari Kejepit Mei 2023

ERA.id - Di bulan Mei 2023 mendatang, terdapat 2 tanggal merah yaitu pada tanggal 1 Mei dan 18 Mei 2023 yang telah tercatat sebagai hari libur nasional.

Pada tanggal 1 Mei tercatat merupakan Hari Buruh Internasional 2023 dan jatuh pada hari Senin, membuat masyarakat Indonesia merasakan long weekend untuk mendapat tambahan liburan pasca libur Lebaran.

Sedangkan pada tanggal 18 Mei 2023 ditetapkan sebagai hari Kenaikan Isa Al Masih yang jatuh pada hari Kamis, sehingga hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 menjadi hari libur 'kejepit'.

Untuk itu, kamu bisa menggunakan jatah paid leave untuk menikmati long weekend lagi dengan eksplor berbagai destinasi aktivitas seru bersama keluarga dan orang tersayang.

Berikut 5 rekomendasi liburan seru untuk bablas hari kejepit Mei 2023 dari keterangan resmi Tiket.com.

1. Ancol, Jakarta

Rekomendasi pertama adalah Ancol. Tempat wisata yang satu ini sudah pasti jadi pilihan favorit banyak masyarakat terutama berasal dari sekitar Jabodetabek. Ancol cocok bagi sobat tiket yang tidak mudik dan ingin menghabiskan waktu bersama keluarga terdekat maupun sahabat yang sama-sama tidak mudik.

Kamu bisa dibeli secara online, mulai dari tiket masuk kendaraan, tiket masuk individual, hingga tiket annual pass juga bisa dibeli dengan harga mulai dari Rp14.040 dengan potongan harga diskon.

Menariknya, selain tiket masuk Ancol, kamu juga bisa mengakses pembelian tiket online untuk berbagai wahana atraksi di dalam Ancol.

Diantaranya taman hiburan Dunia Fantasi, edukasi biota laut di Sea World, mengunjungi berbagai satwa di Jakarta Birdland, tempat konservasi burung yang cantik-cantik, Atlantis Water Adventures untuk main air bareng keluarga, hingga tiket naik Gondola Ancol untuk menikmati pemandangan laut dan seluruh area Ancol dari ketinggian.

Rekomendasi hotel di sekitar Ancol:

- Putri Duyung Ancol

Hotel dekat Ancol satu ini memang punya daya tarik yang unik. Beberapa fasilitas seperti kolam renang bajak laut dan juga fasilitas anaknya memang terdepan untuk rencana liburanmu terutama bila membawa serta si kecil.

Putri Duyung Ancol menawarkan variasi tipe kamar dengan harga bervariasi. Panorama ke luar jendela akan memanjakan mata para tamu karena letak hotel ini yang tepat di tepi pantai.

Hanya butuh beberapa menit saja untuk menikmati birunya laut. Selain pemandangan laut, sobat tiket juga bisa memilih penginapan yang menghadap danau, pantai atau taman. Sobat tiket dapat memesan Putri Duyung Ancol dengan harga mulai dari Rp805.291

- Grand Dafam Ancol

Berjarak sekitar 10 menit dari berbagai destinasi wisata, Grand Dafam Ancol Jakarta adalah pilihan akomodasi yang tepat untuk menemani liburan. Kamu bisa berenang, bersantai di rooftopnya sambil menikmati gemerlap lampu perkotaan, hingga rilekskan badan di fasilitas spa. Dengan fasilitas yang menunjang dan suasana yang asri, mulai dari Rp769.230 per malamnya.

2. Lembang Park & Zoo, Bandung

Untuk kamu yang ingin menghabiskan waktu di Lembang bersama keluarga, dapat menjelajahi tempat wisata edukatif, yaitu Lembang Park & Zoo. Kebun binatang terbesar di wilayah Bandung yang juga memilki berbagai atraksi dan aktifitas seperti Big Aviary, Big Aviary, menaiki kuda poni, mengunjungi Rabbit House, memberi makan gajah, dan masih banyak lagi.

Lembang Park & Zoo dapat dibeli secara online melalui tiket To Do mulai dari Rp108.500 berlaku orang dengan tinggi minimal 80cm. Untuk kamu yang ingin mengunjungi bermalam di sekitar Lembang Park & Zoo, berikut rekomendasinya.

- Lembang Asri Resort

Hanya dengan jarak tempuh 6 menit berkendara dari Lembang Park Zoo tidak hanya menawarkan panorama indah, Lembang Asri Resort juga dilengkapi dengan fasilitas yang sangat memadai mulai dari free wi-fi hingga parkiran gratis. Harga untuk menginap di Lembang Asri. Resort akan dikenakan biaya mulai dari Rp700.000 per malam.

- Moscato Hotel and Cafe

Menawarkan suasara lingkungan yang sejuk dan di area perbukitan, kamu dapat menempuh Lembang Park Zoo dengan jarak tempuh 6,5 km atau 23 menit dengan berkendara dari hotel ini. Harga kamar yang ditawarkan oleh Moscato Hotel and Cafe berkisar dari Rp498.000 per malam dan didukung dengan fasilitas parkir yang luas, didukung CCTV, penjagaan 24 Jam, free WIFI dan Spa.

3. Solo Safari, Jawa Tengah

Bila kamu berada di sekitar Solo, wajib mampir ke Solo Safari. Kebun binatang ini terdapat 20 satwa yang dilindungi seperti komodo. Jadi sobat tiket yang berada di pulau Jawa tidak harus jauh-jauh ke Pulau Komodo untuk melihat hewan endemik Indonesia ini.

Menariknya, sebagian satwa yang dibiarkan berkeliaran dalam kandang terbuka. Namun tidak perlu ragu karena tentunya dijamin aman. Selain itu, ada juga pertunjukan satwa dan area petting zoo yang memungkinkan sobat tiket buat interaksi dengan para satwa secara lebih dekat.

Beli tiket Solo Safari secara online tiket To Do mulai dari Rp75.000 per orang. Kamu yang ingin menginap atau beristirahat, berikut rekomendasi hotel di sekitar Solo Safari.

- The Sunan Hotel Solo

Selain dilengkapi fasilitas komplit, suasana nyaman, dan staf yang sangat membantu, hotel ini terletak di lokasi yang sangat strategis. Tak heran hotel ini kerap kali menjadi pilihan wisatawan saat berkunjung ke solo. Uniknya The Sunan Hotel Solo menyediakan bantal guling untuk para tamunya yang jarang ditemui di hotel-hotel pada umumnya. Mulai dari harga Rp531.560 per malam The Sunan Hotel Solo menawarkan pilihan menu sarapan lezat dan pelayanan yang ramah.

- Hotel NEO Gading Solo

Hotel ini adalah hotel pertama di Kota yang berteknologi maju, dengan fitur tambahan Google Nest Mini! Kamar dan suite yang ditata dengan baik dirancang dengan standar Hotel NEO, menjadikannya ideal untuk tamu dengan kamar yang nyaman, layanan terbaik, dan fasilitas modern saat bepergian dengan anggaran terbatas.

Dengan mengusung tema hotel smart, sobat tiket dapat merogoh kantong mulai dari Rp437.800 per-malamnya! Hotel NEO Gading Solo ini terletak cukup strategis dengan jarak tempuk 15 menit berkendara menuju Solo Safari.

4. Jawa Timur Park 1,2, dan 3

Pasti kamu sudah tidak asing lagi dengan theme park hits di Jawa Timur ini. Jawa Timur Park alias Jatim Park merupakan kompleks rekreasi yang terdiri dari tiga wilayah, yaitu Jatim Park 1, 2, dan 3.

Jatim Park 1 menggabungkan konsep wisata edukasi dengan banyak wahana seru seperti roller coaster dan sky swingers. Kalau kamu suka banget sama binatang, bisa mampir ke Museum Satwa di Jatim Park 2. Sedangkan di Jatim Park 3, kamu bisa menemukan Dino Park atau theme park yang mengusung konsep hewan purba.

Kamu tidak perlu khawatir jika ingin mendatangi semua Jatim Park yang ada, karena lokasi antar wisata berdekatan dan juga kamu bisa menikmati fasilitas shuttle buat pindah baik menuju Jatim Park 1, Jatim Park 2, maupun Jatim Park 3 dengan tiket yang dapat dibeli secara online dengan harga tiket masuk mulai dari Rp30.000 per orang.

- de Lobby Suite Hotel

Berlokasi strategis, de Lobby Suite Hotel memiliki fasilitas yang lengkap dengan kolam renang indoor, restoran dan parkir valet. sobat tiket juga dapat bersantai di teras atap, menikmati pemandangan kota, dan WiFi tersedia gratis di semua area.

Dengan merogoh kantong sebesar Rp900.000 per malam sobat tiket sudah bisa menikmati fasilitas yang disediakan di de Lobby Suite Hotel.

- Three Eight Front One Boutique Batu Malang

Dengan pemandangan gunung yang megah, Three Eight Front One Boutique Batu Malang terletak di dataran tinggi Batu dan hanya 10 menit berkendara ke Jatim Park 1. Hotel ini menawarkan kolam renang outdoor dan parkir pribadi gratis. WiFi gratis juga dapat diakses di seluruh hotel.

Staff resepsionis yang ramah tersedia 24 jam dan siap membantumu dengan segala kebutuhanmu. Beberapa fasilitas lain yang tersedia adalah taman bermain anak dan ruang rapat. Dengan menyiapkan budget sebesar Rp450.000 per malamnya, kamu sudah dapat menikmati fasilitas Hotel Three Eight Front One Boutique Batu Malang.

5. Mikie Funland, Sumatra Utara

Terakhir, spesial untuk sobat tiket yang mudik ke Berastagi, Kabupaten Karo nih. Tempat wisata di Sumatra Utara satu ini merupakan theme park outdoor yang menyediakan berbagai wahana menantang sampai spot foto-foto estetik. Cocok untuk kamu yang datang dengan keluarga.

Dengan wilayah sebesar 13.5 hektar, sobat tiket bisa bebas pilih 35 wahana menarik yang pastinya nggak akan mengecewakan. Salah satunya ada wahana T-Rex yang bakal ajak kamu berputar di atas ketinggian 8 meter secara 360 derajat secara cepat, dijamin bikin jantung berdebar.

Siapkan pembelian tiket Mikie Funland - Instant Pass secara online melalui tiket To Do mulai dari Rp105.000 per orang. Jika kamu ingin beristirahat atau menginap di sekitar Berastagi, berikut adalah rekomendasinya.

- Mikie Holiday Resort

Mikie Holiday Resort memang didesain semenarik mungkin dengan dekorasi kamar yang colorful. Pemandangan kota Berastagi yang indah dan beriklim cukup dingin ini bisa dinikmati dengan nyaman dari sini. Halamannya yang asri terbentang dan luas membuat para pengunjung betah berlama-lama menikmati pemandangan sekitar.

Mulai dari harga Rp958.999 per malam Mike Holiday Resort bisa menjadi pilihan akomodasi terdekat setelah seharian menikmati Mikie Funland.

- Grand Mutiara Hotel Berastagi

Hotel berbintang lima yang mewah ini menyediakan berbagai fasilitas seperti karaoke bar, lagoon pool, serta restoran. Jaraknya hanya 9 km dari Gunung Sibayak. Selain itu, lokasi

Grand Mutiara Hotel Berastagi ini juga terbilang dekat dengan Taman Alam Lumbini dan berbagai destinasi wisata menarik lainnya. Karena kenyamanan yang diberikan, hotel ini menjadi salah satu yang terpopuler sebagai rekomendasi terbaik di Berastagi. Dari atas balkon kamar, sobat tiket akan disuguhi pemandangan alam sekitar yang indah dan memikat.

Suasana taman bunga dan kolam renang yang nyaman dan menyenangkan pun dapat terlihat dari sana. Grand Mutiara Hotel Berastagi dapat dipesan mulai dari Rp1.024.097 per malam.