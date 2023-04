5 Rekomendasi Tempat Wisata untuk Liburan Bareng Keluarga

ERA.id - Tanggal merah pertama di bulan Mei mendatang jatuh tepat pada Senin (1/5) yang merupakan Hari Buruh Internasional, membuat masyarakat Indonesia bisa merasakan long weekend pasca-libur Lebaran.

Tak hanya di awal Mei, ada pula tanggal merah pada 18 Mei 2023 yang merupakan hari Kenaikan Isa Al Masih. Tanggal tersebut jatuh pada hari Kamis sehingga Anda mungkin bisa menggunakan jatah paid leave pada 19 Mei untuk menikmati long weekend.

Berikut beberapa rekomendasi destinasi wisata yang cocok untuk mengisi waktu liburan Anda di tanggal muda, sebagaimana dikutip melalui keterangan pers tiket.com pada Rabu.

Ancol, Jakarta

Destinasi ini masih menjadi pilihan favorit masyarakat terutama yang tinggal di sekitar Jabodetabek. Destinasi ini juga tepat bagi Anda yang tidak mudik namun ingin menghabiskan waktu bersama keluarga.

Tiket masuknya, termasuk tiket berbagai wahana, sudah bisa didapatkan secara daring. Di Ancol, Anda bisa menikmati ragam wahana seperti Dunia Fantasi, Sea World, Jakarta Birdland, Atlantis Water Adventures, hingga Gondola Ancol.

Anda juga bisa bermalam bersama keluarga di hotel sekitar Ancol seperti hotel Putri Duyung Ancol dan Grand Dafam Ancol.

Lembang Park & Zoo, Bandung - Jawa Barat

Kebun binatang terbesar di wilayah Bandung ini bisa menjadi pilihan Anda untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.

Di Lembang Park & Zoo, Anda juga bisa menikmati berbagai atraksi dan aktivitas seperti Big Aviary, Big Aviary, menaiki kuda poni, mengunjungi Rabbit House, memberi makan gajah, dan masih banyak lagi.

Jika ingin bermalam, Anda bisa mengunjungi beberapa hotel di sekitar kebun binatang tersebut seperti Lembang Asri Resort dan Moscato Hotel and Cafe.

Solo Safari, Solo - Jawa Tengah

Bagi Anda dan keluarga yang berada di sekitar Solo, kebun binatang ini bisa menjadi alternatif destinasi wisata bersama keluarga. Di Solo Safari, terdapat 20 satwa yang dilindungi termasuk komodo.

Menariknya, sebagian satwa yang dibiarkan berkeliaran dalam kandang terbuka. Anda juga dapat menyaksikan pertunjukan satwa dan area petting zoo yang memungkinkan interaksi dengan para satwa secara lebih dekat.

Jika ingin menikmati wisata di sekitar Solo Safari lebih lama, Anda bisa memilih opsi menginap seperti The Sunan Hotel Solo dan Hotel NEO Gading Solo yang letak lokasinya strategis.

Jawa Timur Park 1, 2, dan 3, Kota Batu - Jawa Timur

Jawa Timur Park alias Jatim Park merupakan kompleks rekreasi yang terdiri dari tiga wilayah, yaitu Jatim Park 1, 2, dan 3.

Jatim Park 1 hadir dengan konsep wisata edukasi beserta ragam wahana seru seperti roller coaster dan sky swingers. Opsi lain, Anda juga bisa mengunjungi Museum Satwa di Jatim Park 2. Atau mengunjungi Dino Park di Jatim Park 3.

Ketiga lokasi Jatim Park cukup berdekatan. Anda tak perlu khawatir sebab sudah disediakan fasilitas shuttle untuk pindah antar-Jatim Park dengan tiket yang bisa didapatkan secara daring.

Sebelum atau setelah menikmati Jatim Park, Anda juga bisa memilih opsi untuk beristirahat di penginapan yang ada di sekitarnya seperti di de Lobby Suite Hotel dan Three Eight Front One Boutique Batu Malang.

Mikie Funland, Karo - Sumatra Utara

Destinasi ini merupakan theme park outdoor yang menyediakan berbagai wahana menantang hingga spot foto-foto estetik. Mikie Funland cocok bagi Anda yang ingin berwisata bersama keluarga.

Anda bisa memilih 35 wahana menarik di wilayah dengan luas sekitar 13,5 hektar itu. Contohnya, wahana T-Rex yang bisa berputar di atas ketinggian 8 meter secara 360 derajat secara cepat.

Jika membutuhkan tempat untuk bermalam dan beristirahat, Anda juga bisa singgah di hotel-hotel terdekat seperti di Mikie Holiday Resort dan Grand Mutiara Hotel Berastagi.