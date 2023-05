Penasaran Ingin ke Bali, Kim Soo Hyun Bocorkan Rencana Berkunjung untuk Liburan, Kapan?

ERA.id - Kembali kunjungi Indonesia setelah sepuluh tahun, aktor asal Korea Selatan Kim Soo Hyun mengaku belum pernah ke Pulau Bali.

“Kayaknya di Korea hampir 90 persen orangnya sudah pernah ke Bali. Kayaknya kecuali saya,” ungkap Kim Soo Hyun seperti dilansir Antara, Senin (15/5/2023).

“Saya belum pernah datang ke Bali. Setelah selesai syuting drama terbaru saya, saya ingin mengunjunginya,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Kim Soo Hyun juga mengungkapkan beberapa makanan khas Indonesia yang belum dia coba. Namun, makanan Indonesia seperti nasi goreng dan mi goreng sudah pernah dia coba di Korea Selatan.

"Di Korea saya sudah mencoba nasi goreng, mi goreng. Tapi saya belum mencoba aslinya. Makanya saya ingin mencobanya langsung di sini,” kata Kim Soo Hyun.

Kemarin, Kim Soo Hyun telah menggelar acara jumpa penggemar di ICE BSD, Tangerang Selatan bersama merek kecantikan YOU Beauty. Acara bertajuk “Nice to Meet You!” itu pun dihadiri oleh ribuan penggemar Kim Soo Hyun.

Dalam acara tersebut, Kim Soo Hyun juga banyak berinteraksi dengan para penggemar salah satunya dengan bermain permainan bersama. Kim Soo Hyun pun juga membacakan pesan-pesan singkat dari para penggemarnya yang sudah ditulis dalam sebuah kertas kecil yang ditempelkan di sebuah papan.

Kim Soo Hyun merupakan aktor asal Korea Selatan yang lahir pada 16 Februari 1988. Saat ini, ia dikenal sebagai aktor dengan bayaran tertinggi di negaranya. Nama Kim Soo Hyun dikenal setelah berhasil memerankan peran melalui drama “Dream High”, “The Moon That Embraces the Sun”, “My Love From the Star”, “The Producers”, “It’s Okay to Not Be Okay”, dan “One Ordinary Day”.

Pada 1 Juni 2022, Kim Soo Hyun pun resmi diumumkan sebagai duta merek terbaru dari YOU Beauty. Ketika bergabung dengan merek tersebut, Kim Soo Hyun pun memperkenalkan produk terbaru yakni Radiance Up! Series.