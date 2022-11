Di balik rumitnya kehidupan jaksa Jin Jung, 4 Pelajaran Kehidupan dalam Drakor Bad Prosecutor

ERA.id - Bad Prosecutor adalah drakor yang dibintangi Doh Kyung-Soo EXO dan Lee Se-hee, tentang jaksa yang menggunakan kehebatan dan tipu daya untuk menuntut otoritas dan penjahat yang korup. Karakter Doh Kyung-Soo, Jin Jung, sering melanggar hukum untuk mengungkap kelicikan para orang kaya dan penguasa.



Setelah dua belas episode, Bad Prosecutor memasuki episode pamungkas dan Anda pun dapat menyaksikannya secara marathon di Viu. Menurut Nielsen Korea, drakor ini berhasil menduduki posisi puncak sebagai tayangan yang paling banyak di tonton pada malam pemutarannya.



Di balik rumitnya kehidupan jaksa Jin Jung, Bad Prosecutor ternyata menyajikan sejumlah nilai pelajaran hidup meski penonton dapat merasakan debaran asmara di antara tokoh utamanya. Simak, deh.



1. Tujuan tanpa rencana hanyalah keinginan belaka



Jin Jung menyadari bahwa Seo Hyun Kyu (Kim Chan Wan) lawannya bukanlah sosok yang mudah dikalahkan. Seo Hyun Kyu dikenal sebagai pengacara licik dan ambisius. Alasan ini membuat Jin Jung harus lebih pintar dalam menyusun rencana agar Seo Hyun Kyu dapat dijebloskan ke penjara. Untungnya saja, Jin Jung dikenal sebagai jaksa yang cerdas dengan berbagai rencana tidak terduga.



Jin Jung membuat Seo Hyun Kyu dan penonton terkejut mengenai kartu sakti yang selama ini dimilikinya. Ternyata Jin Jung dan Oh Do Hwan (Ha Jun) mempunyai rencana khusus untuk menjatuhkan Seo Hyun Kyu. Rencana yang dimiliki oleh keduanya bahkan tidak diketahui oleh orang-orang terdekat Jin Jung. Oh Do Hwan membawakan barang bukti dan saksi kunci dari kejahatan yang dilakukan oleh Seo Hyun Kyu di persidangan sang pengacara. Rencana tersembunyi yang dibuat oleh Jin Jung dan Oh Do Hwan sukses membuat Seo Hyun Kyu sulit mengelak.



2. Persahabatan hanya sementara. Kepentingan pasti abadi



Pada drama ini, kekuasaan dan uang menjadi alasan beberapa pihak untuk melakukan pengkhianatan. Seo Hyun Kyu dapat dengan mudah membuat siapa pun menjadi berpihak kepadanya karena uang dan kekuasaan yang ia miliki.



Seo Hyun Kyu tidak mau mengakui bahwa secara tidak langsung ialah yang meminta Kim Tae Ho (Kim Tae Woo) yang juga berprofesi sebagai jaksa mengubah suatu kasus pembunuhan menjadi kasus bunuh diri. Ketika Seo Hyun Kyu sedang diadili, ia menolak mengakui hal tersebut dan Kim Tae Ho tidak memiliki bukti yang cukup saat membacakan kesaksiannya. Akibatnya, Seo Hyun Kyu dapat membantah segala tuduhan dari Kim Tae Ho. Seo Hyun Kyu berkhianat kepada Kim Tae Ho teman baiknya selama 20 tahun karena mau menyelamatkan dirinya sendiri.



3. Tak gentar berjuang agar tak terbuang



Ada saja godaan untuk menyerah saat sedang mengerjakan misi yang sulit. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Jin Jung saat dirinya bertekad menegakkan keadilan. Jin Jung menghadapi banyak kesulitan untuk menangkap Seo Hyun Kyu dan membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh sang pengacara terkenal ini. Seo Hyun Kyu selalu memiliki cara untuk menutupi kejahatannya sehingga ia dapat menghindari kejaran Jin Jung.



Tekad bulat Jin Jung membuahkan hasil manis dan akhirnya ia dapat mengakhiri kejahatan Seo Hyun Kyu. Kabar baik lain, Jin Jung dapat menjadi jaksa saat pengadilan Seo Hyun Kyu digelar. Seo Hyun Kyu berusaha mengelak mati-matian saat semua tuduhan dari Jin Jung diarahkan padanya. Jin Jung tidak mungkin menyerah begitu saja ketika Seo Hyun Kyu sudah berhasil disidang. Sang jaksa memiliki kejutan di sidang yang membuat Seo Hyun Kyu tidak dapat berkutik dari kejahatan yang dilakukannya.



4. Cinta adalah cerita. Jangan diburu-buru



Bad Prosecutor merupakan drama dengan genre hukum dan hanya menyisipkan sedikit adegan romantis di beberapa kesempatan. Penonton dapat melihat interaksi yang manis antara Jin Jung dengan Shin A Ra (Lee Se Hee) jaksa senior di tempat Jin Jung bekerja. Jin Jung secara terang-terangan menyatakan isi hatinya kepada Shin A Ra dan sang jaksa senior menanggapinya dengan malu-malu. Keterlibatan keduanya dalam berbagai kondisi membuat mereka lama-lama saling jatuh hati.



Shin A Ra memang tidak terbuka dalam menunjukkan rasa sukanya. Pada saat bersamaan, ia kerap mengkhawatirkan keadaan Jin Jung ketika melakukan misi berbahaya. Shin A Ra akan mendatangi Jin Jung secara langsung untuk mengetahui keadaan pria yang dikaguminya. Momen manis keduanya memang tidak dikemas dengan berlebihan. Kemungkinan tujuannya adalah agar tidak mengurangi esensi dari genre utama drama. Apabila penonton penasaran dengan interaksi menarik keduanya, Anda dapat menonton lagi di Viu ketika Jin Jung menggoda Shin A Ra, dan menyadari sang senior diam-diam menaruh perhatian spesial kepadanya.