Will Smith Penasaran dengan Wisata Keranjang Sultan di Sukabumi

ERA.id - Pengakuan aktor top dunia Will Smith mengaku penasaran dengan wisata keranjang sultan di Sukabumi berhasil bikin heboh netizen.

Will Smith merasa tertarik dengan wisata keranjang sultan di Sukabumi. Maka dari itu, ia bertanya di mana kah lokasi tempat wisata itu.

Awalnya, Will Smith membagikan video unggahan ulang dari akun Instagram @asepmulyanaadam.

Akun itu memperlihatkan destinasi wisata keranjang di Sukabumi dengan pemandangan yang sejuk dan indah.

Terlihat sejumlah orang duduk di kursi yang digantung dan berjalan dengan pemandangan indah.

Ditambah lagi, arus sungai yang begitu deras. Dibagian caption-nya, bintang film Bad Boys: Ride or Die ini penasaran di mana lokasi wisata tersebut.

Will Smith penasaran dengan keranjang sultan (Instagram / @willsmith)

"Where is this (Dimana ini?)," tanya Will Smith dikutip dari unggahan akun Instagram @willsmith.

Unggahan itu berhasil menghebohkan netizen Indonesia. Mereka mengungkapkan rasa bangganya lantaran destinasi wisata keranjang sultan di Sukabumi sudah diviralkan oleh aktor berusia 55 tahun ini.

"GOKIL INDONESIA MENDUNIA SERU BGT SI AKANG ETA POSTING DI REPOST ASLI MENYALA WEST JAVA INDONESIA!!!," komentar akun @yoga_pra****88.

"Damn. Indonesia tampak luar biasa," tulis akun @ginam*****.

"Indonesia itu surga gan, teriak mas asep." kata akun @bimboger****.

Keranjang Sultan atau suspension bridge Situ Gunung Sukabumi, merupakan salah satu tempat wisata populer yang ada di Jawa Barat.

Tempat wisata ini menyuguhkan pemandangan alam yang luar biasanya sekaligus tantangan buat pengunjung.

Keranjang Sultan Situ Gunung, merupakan salah satu wahana yang diperuntungan buat pengunjung yang ingin menantang adrenalin.

Mereka akan duduk disebuah kursi rotan yang menggantung di atas ketinggian. Wahana yang ada di Situ Gunung ini sangat aman.

Sebab setiap pengunjung wajib menggunakan alat pengaman yang tersambung di sling baja.