Kerap Pamer Keromantisan, Momen Will Smith Jalan Bareng Mesra dengan Mantan Istri Nggak Bikin Jada Smith Cemburu

ERA.id - Will Smith sempat dua kali menikah. Will Smith menikah dengan Sheree Zampino pada 1992. Pernikahan mereka menghasilkan putra bernama Trey. Jelang tiga tahun, akhirnya mereka putuskan untuk bercerai. Tahun 1997, Will Smith kembali menikah dengan Jada Pinkeet, sampai saat ini.

Meskipun Will Smith dengan Jada Smith resmi menikah, nyatanya Jada sama sekali tidak cemburu saat Will Smith jalan berdua dengan mantan istri pertamanya.

Dilansir dari acara Red Table Talk, (21/10/2022). Jada mengungkapkan, hubungan Will Smith dengan Sheree ada di tahap sebatas teman saja. Mereka sering izin untuk jalan berdua, tapi hanya sebagai mantan suami dan mantan istri.

"Saya senang melihat mereka menikmati hari-hari mereka satu sama lain," ucap Jada Smith.

Jada menambahkan, bahwa dia sangat yakin, hubungan suaminya dengan Sheree tidak di jalan perselingkuhan.

"Hubungan mereka tidak dalam jalur yang romantis. Tidak ada romantis-romantisan," tegasnya.

Wanita berusia 15 tahun itu menceritakan, bahwa saat acara itu, Will Smith dengan Sheree sedang pergi berdua.

"Mereka sedang melakukan perjalanan berdua, saya tidak ikut. Saya turut senang melihat hubungan mereka jadi akur kembali, hubungan kita (Jada dan Will) tidak dalam masalah sama sekali," ucap Jada.

Menurutnya, dia bisa berteman dengan mantan istri Will Smith adalah proses kedewasaan.

"Bagiku, ini murni tentang kedewasaan. Bukan soal dinamika perkawinan seperti 'Oke, surat cerai sudah dikirim, dan ini semua sudah selesai'. Tentu tidak seperti itu, Itu yang menjadi kesalahpahaman terbesarku bahwa wanita ini juga bagian dari keluarga ini. Bukan hanya Trey, tapi juga soal Sheree," tutupnya