Minta Maaf Sudah Tampar Chris Rock, Will Smith: Lelucon Tentang Kondisi Kesehatan Jada Terlalu Berat

ERA.id - Will Smith akhirnya minta maaf secara terbuka karena sudah menampar Chris Rock di atas panggung Oscar 2022 pada Minggu (27/3) malam hari. Seperti diketahui, Will Smith sudah menampar Chris Rock. Sebab, Chris Rock menyinggung istri Will Smith, Jada Pinkett Smith.



Kala itu, Chris Rock hadir untuk membacakan pemenang Piala Oscar kategori Best Documentary Features. Sebelum membacakan nominasi, Rock membuat guyonan soal Jada Pinkett Smith yang mencukur habis rambutnya.



Padahal, Pinket Smith tengah berjuang menghadapi alopecia, penyakit autoimun yang bikin rambut rontok. Tentunya, Will Smith geram dan melayangkan tamparan ke wajah Chris Rock. Lewat akun Instagram-nya, Will Smith akhirnya minta maaf.







"Kekerasan dalam segala bentuknya adalah beracun dan merusak. Perilaku saya di Academy Awards tadi malam tidak dapat diterima dan tidak dapat dimaafkan. Lelucon didunia saya adalah bagian dari pekerjaan, tetapi lelucon tentang kondisi kesehatan Jada terlalu berat untuk saya tanggung dan saya bereaksi secara emosional," tulis Will Smith.



Tahu dirinya bersalah, Will Smith meminta maaf kepada Chris Rock. Ia sadar perbuatannya sudah keluar batas dan dirinya merasa malu. Selain itu, Will Smith juga minta maaf terhadap pihak acara hingga tamu yang hadir saat menyaksikan dirinya menampar Chris Rock



"Saya ingin secara terbuka meminta maaf kepadamu, Chris. Saya keluar batas dan saya salah. Saya malu dan tindakan saya tidak menunjukkan sosok yang diinginkan. Tidak ada tempat untuk kekerasan di dunia cinta dan kebaikan," ungkapnya.

Will Smith menampar Chris Rock (Foto: Instagram)





"Saya juga ingin meminta maaf kepada Academy, produser acara, semua tamu dan semua orang yang menonton di seluruh dunia. Saya ingin meminta maaf kepada Keluarga William dan Keluarga Raja Richard saya," lanjutnya.



Will Smith mengaku menyesal karena sudah menampar Chris Rock di atas panggung Oscar 2022. Ia mengaku akan lebih baik kedepannya dan tidak melakukan kejadian tersebut.



"Saya sangat menyesal bahwa perilaku saya telah menodai apa yang telah menjadi perjalanan yang indah bagi kita semua," ucapnya.



"Saya masih terus belajar berbenah diri. Sungguh-sungguh, Will," lanjutnya.



Dalam unggahan tersebut, Will Smith menutup kolom komentar tersebut. Sementara itu, Chris Rock belum memberikan tanggapan mengenai dirinya yang ditampar oleh Will Smith.

Tag: will smith Chris Rock Jada Pinkett Smith