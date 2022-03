Mantap, Paviliun Indonesia Expo Dubai Dikunjungi 2,44 Juta Orang

ERA.id - Paviliun Indonesia di ajang Expo 2020 Dubai Uni Emirat Arab (UEA) hampir mencapai target 2,5 juta pengunjung atau 10 persen dari target pengunjung Expo 2020 Dubai pada pekan terakhir gelaran tersebut.



Data Paviliun Indonesia pada Senin (28/3/2022) pukul 14.00 waktu Dubai menunjukkan sebanyak 2,44 juta orang yang telah mengunjungi Paviliun Indonesia yang dibuka mulai 1 Oktober 2021 sampai 31 Maret 2022.



Para pengunjung dari beragam usia dan negara tampak antusias menikmati Paviliun Indonesia yang mengusung tema "Creating the Future, From Indonesia to The World" dengan konsep "Connecting Yesterday, Today and Tomorrow" itu.



