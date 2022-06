Wisata Halal Dunia Kembali Bergelora, Cheria Holiday Siap Manjakan 10.000 Pelancong

ERA.id - Transisi kehidupan dari fase pandemi ke era new normal, membuat industri pariwisata dan ekonomi kreatif kembali menggelora. Indikasinya adalah terus meningkatnya permintaan paket wisata halal baik di dalam maupun luar negeri. Fakta muslim traveler yang ingin plesir bersama keluarga tercinta diungkap oleh Cheria Holiday.



Penyelenggara bisnis traveling yang fokus layanannya dominan menyediakan paket wisata halal ini kebanjiran request hingga akhir 2022. Cheriatna selaku Direktur PT. Cheria Holiday, merasa bersyukur karena gelombang pandemi mereda. Antrean pecinta wisata halal yang sudah membayar namun sempat tertunda dua tahun lebih akibat gelombang Covid-19, bisa kembali diberangkatkan. Tentu saja dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat.



“Alhamdulillah, angka penularan virus pandemi Covid-19 kian melandai. Optimisme wisatawan muslim untuk melancong ke destinasi halal dunia semakin tinggi. Bandara mulai ramai karena tiada lagi karantina bagi traveler. Saya yakin bisnis tur dan travel bangkit Kembali menuju kejayaan melebihi sebelumnya,” papar Cheriatna dalam siaran rilis kepada media di Twink Building, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/6/2022).





Menikmati Wisata Halal Dunia di Era New Normal



Wabah Covid-19 yang melumpuhkan sektor bisnis pariwisata selama 2 tahun lebih, membuat pelaku bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif giat berbenah. Antusiasme wisatawan muslim yang ingin healing bersama keluarga, tentu harus beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru dalam beraktifitas. Sesuai anjuran Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.



Setidaknya ada service excellent yang jadi modal dalam menikmati wisata halal. Pertama, Need to Have. Layanan makanan halal dan fasilitas untuk mendirikan salat. Kedua, Good to Have, toilet yang ramah buat muslim traveler. Ketiga, Nice to Have, fasilitas rekreasi yang ramah buat keluarga muslim. Seruan dari Menparekraf yang pada 1 Juni 2022 lalu dinobatkan sebagai Halal Travel Personality of The Year, jadi acuan Cheria Holiday untuk berkegiatan.



“Bagi wisatawan muslim yang ingin keliling dunia sekarang tak perlu khawatir. Untuk menu makanan, sudah banyak restoran halal di negara yang umat muslimnya minoritas. Begitu juga dengan masjid atau tempat salat. Ada aplikasi Halal Traveler yang bisa diunduh untuk memudahkan pencarian masjid dan penginapan berstandar halal di negara manapun,” jelas Cheriatna yang juga penulis buku Keluarga Traveler dan Laris Manis Bisnis Wisata Halal.



Destinasi pilihan dan menyenangkan sudah dirancang seciamik mungkin oleh perusahaan yang segera Go Public atau Initial Public Offering (IPO) melalui berbagai paket wisata halal.

Di antaranya paket favorit Muslim Tour Beautiful Eropa Barat, paket Combo London Plus Eropa Barat, paket Umroh Plus Terlengkap se Internet Raya, dan paket STM (Singapore, Thailand, dan Malaysia) untuk sambut libur sekolah.



“Pastikan setiap traveler yang ingin berwisata sudah vaksinasi lengkap minimal 2 kali. Jangan lupa memesan paket tur jauh-jauh hari supaya dapat harga tiket murah. Target kami cukup realistis, memberangkatkan 10.000 pelancong ke destinasi wisata halal favorit di dunia,” pesan suami dari Farida Ningsih yang viral karena memiliki 13 anak ini.

