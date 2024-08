Plataran Indonesia Perkuat Komitmen sebagai True Indonesian Ecotourism Icon yang Berdampak

ERA.id - Plataran Indonesia, perusahaan perhotelan yang berorientasi pada dampak positif, berkomitmen untuk menjadi True Indonesian Icon yang berkontribusi pada Alam, Budaya, dan Masyarakat. Dengan memprioritaskan perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, dan pengembangan masyarakat melalui pengalaman tamu yang luar biasa, Plataran Indonesia tetap berkomitmen untuk memainkan peran penting sebagai grup perhotelan lokal yang berdampak bagi Indonesia dan masyarakat Indonesia.

Founder dan Chief Executive Officer Plataran Indonesia Yozua Makes menjelaskan, “Di Plataran Indonesia, kami selalu kembali ke kontribusi kami terhadap Alam, Budaya, dan Masyarakat sebagai tiga pilar utama kami. Kami berupaya memberikan dampak positif dalam industri perhotelan Indonesia, menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan di seluruh properti kami, dengan fokus pada perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat.”

Prinsip ini jelas tercermin dalam beberapa propertinya. Sebagai contoh, Plataran Komodo Resort & Spa berkontribusi pada upaya pemulihan terumbu karang yang berkelanjutan, mendukung kesehatan dan ketahanan ekosistem pesisir. Plataran Indonesia bekerja sama dengan organisasi lingkungan dan komunitas lokal yang berdedikasi untuk memulihkan terumbu karang yang rusak, menekankan pentingnya melestarikan kehidupan laut dan mendukung mata pencaharian mereka yang bergantung padanya. Inisiatif ini merupakan langkah kecil namun bermakna dalam perjalanan berkelanjutan untuk melindungi warisan alam Indonesia. Selain itu, komitmen untuk bekerja secara tenang dan kolaboratif membantu memastikan bahwa sumber daya laut berharga negara dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Dinaungi oleh filosofi #HospitalityWithImpact, kontribusi langsung Plataran Indonesia terhadap lingkungan sekitarnya terlihat jelas dalam berbagai programnya, seperti penanaman pohon dan pemulihan terumbu karang melalui Plataran for The Earth, lokakarya melukis batik melalui Plataran for The Heritage, dan pemberdayaan UMKM melalui Plataran for The People. Melalui kolaborasi dengan Ekosistem UMKM, LSM, dan bisnis berkelanjutan lokal, Plataran Indonesia telah berhasil menciptakan dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

“Tujuan kami adalah menciptakan pengalaman yang memperkaya tamu kami dengan wawasan budaya dan bermanfaat bagi komunitas di sekitar kami. Dengan cara ini, kami berharap dapat berkontribusi pada Indonesia yang lebih sejahtera dan berkelanjutan,” tambah Bapak Makes.

Seiring dengan perluasan dampak Plataran Indonesia di seluruh Nusantara, destinasi baru akan dibuka di berbagai wilayah. Diperkaya dengan program perhotelan inovatif yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman tamu dan mempromosikan pariwisata bertanggung jawab, Plataran Indonesia memantapkan Indonesia sebagai tujuan wisata global yang wajib dikunjungi. Melalui akomodasi yang unik dan berkelanjutan, para tamu akan memiliki kesempatan untuk terhubung secara mendalam dengan keindahan alam Indonesia, membenamkan diri dalam warisan budaya yang kaya dari komunitas lokal, dan secara aktif berpartisipasi dalam inisiatif konservasi lingkungan.