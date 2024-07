Rekomendasi Soulful Dining Destination Bagi Pecinta Kuliner

ERA.id - Konsep soulful dining kian menjadi pilihan bagi para pecinta kliner yang ingin menikmati sajian dengan suasananya.

Dengan menghadirkan suasana yang dinamis dengan tata ruang terbuka yang luas, serta menggabungkan unsur-unsur seperti meja kayu dan jendela kaca, serta palet warna yang cerah, nikmati nuansa rumahan yang santai, Teras by Plataran nan modern, cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, sahabat, maupun kolega.

Menurut Yozua Makes, CEO dan Founder Plataran Indonesia, konsep casual dining yang soulful dihadirkan untuk memperkenalkan cita rasa Asian Indonesian Peranakan ala Plataran kepada masyarakat luas dan mendekatkan diri kepada pelanggan, khususnya di area sekitar Tangerang.

“Sebagai restoran ritel yang menghadirkan suasana santai dan nyaman, kami hadir di lokasi-lokasi strategis, termasuk di mal-mal favorit yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan pendekatan ini, kami berupaya memberikan pengalaman bersantap yang lebih mudah dijangkau oleh para pecinta kuliner tanpa mengkompromikan kualitas produk dan layanan," imbuhnya," ucapnya saat ditemui Era.id

Tema hidangan tradisional Indonesia, Asia, dan juga Western menjadi kekuatan dengan beragam menu andalan yang patut untuk dicoba, seperti Mie Bebek Teras, Ayam Susu Pedas, Teras Cireng, dan Kopi Semprong Teras. Satu hal yang menambah keistimewaan. Hadirnya ragam menu spesial yang terinspirasi oleh santapan ala Paris, seperti Croque Monsieur, Escargot Vol-au-Vent, dan Galette Chicken Truffle.

(Dok. Teras by Plataran)

Menu-menu ini sekaligus memperkuat refleksi sentuhan nuansa Little Paris yang telah dihadirkan di keseluruhan tatanan interior outlet, dan hanya dapat dijumpai di Teras.

Kesinambungan dari konsep "Plataran Goes to Mall" yang mengusung tagline “Casual Soulful Eatery”, serta menghadirkan pengalaman kuliner Plataran di pusat perbelanjaan terkemuka. Ekstensi ini menyuguhkan kombinasi unik eksterior ala rumah kaca serta interior khas Nusantara yang elegan, dengan sentuhan chic bernuansa Little Paris, sehingga akan menciptakan pengalaman bersantap yang berkesan sembari menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan favorit.