Diklaim Asli Malaysia, YouTuber iShowSpeed Tegaskan Batik Berasal dari Indonesia

ERA.id - Media sosial dihebohkan dengan potongan video YouTuber iShowSpeed yang mengunjungi Malaysia dalam rangkaian tur Asia Tenggara. Namun, ada kejadian langka saat pria asli Cincinnati, Amerika Serikat (AS) ini berada di Negeri Jiran.

iShowSpeed mendapatkan hadiah berupa kemeja batik dari salah satu batik yang diberi oleh penggemarnya asal Malaysia. Kendati demikian, hal itu berhasil mengejutkan publik, terutama bagi warga Indonesia.

Dikutip dari kanal YouTube iShowSpeed, sang YouTuber tengah berada di dalam mobil dan mendapatkan hadiah dari fans lewat jendela mobil. Hadiah itu berupa tujuh buah kemeja batik dengan warna berbeda-beda.

"Ini adalah pakaian tradisional Malaysia. Batik. Batik. Kamu harus memakainya. I love you Speed," kata salah satu fans yang terlihat terburu-buru lantaran mobil sedang berjalan.

Mendapatkan hadiah dari fans dari Malaysia, iShowSpeed terlihat begitu senang. Ia pun mengenakan salah satu dari batik tersebut.

Tetapi, iShowSpeed merasa kebingungan. Sebab, fans menyebut batik berasal dari Malaysia. Sebab banyak pengikut dan subscriber-nya yang menyebut batik berasal dari Indonesia, bukan Malaysia.

"Mengapa dia (fans) mengatakan batik dari Malaysia?” tutur iShowSpeed.

Lalu, pria berusia 19 tahun ini bertanya kepada sopir asal Malaysia tersebut. Sopir itu menyebut batik yang didapat berasal dari Malaysia. Ia mengklaim batik tersebut motif floral.

iShowSpeed merasa bingung lantaran batik diklaim berasal dari Malaysia. Hingga akhirnya, iShowSpeed mencari tahu batik lewat Google. Ia menemukan penjelasan dari Google jika batik berasal dari Tanah Air.

"Kenapa di sini ditulis batik berasal dari Indonesia?" tanya iShowSpeed kepada sopir.

Meski sudah mendapatkan informasi akurat dari Google, sopir tersebut masih bersikeras batik berasal dari Malaysia.

"Malaysia, Malaysia batik, ini pakaian resmi." beber sopir tersebut dengan nada yang meyakinkan.

Batik berasal dari Indonesia, khususnya Pulau Jawa, dan telah diakui sebagai Warisan Budaya Indonesia oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009.

Pada 2 Oktober 2009, UNESCO resmi mengukuhkan batik sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia melalui sidang Intergovernmental Committee for the Safeguard of the Intangible Cultural Heritage.

Lalu, eksistensi batik di kancah internasional semakin meningkat. Sejak 2008 silam, Malaysia sudah mengklaim bahwa batik adalah warisan kebudayaan asli dari negaranya. Pada 2021 lalu, Miss World Malaysia, Lavanya Sivaji juga menyebut bahwa batik berasal dari negaranya.