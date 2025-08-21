7 Keunggulan Jagoan Hosting yang Membuat Website Lebih Aman

ERA.id - Keamanan website adalah hal yang tidak boleh dianggap remeh. Untuk menjaga reputasi, data, dan kestabilan bisnis, kamu perlu memilih layanan hosting yang benar-benar aman.

Jagoan Hosting secara konsisten menonjol lewat serangkaian fitur keamanan yang solid. Berikut tujuh keunggulan utama yang membuat website-mu terasa lebih tenang:

1. Proteksi Lengkap dari Imunify360

Imunify360 adalah sistem keamanan tingkat lanjut yang memang menjadi unggulan Jagoan Hosting. Teknologi ini mencakup proteksi menyeluruh, mulai dari Web Application Firewall (WAF), antivirus real-time, network firewall, hingga patch management otomatis.

● WAF membantu menangkal serangan seperti SQL injection dan XSS.

● Antivirus real-time melakukan scanning file secara langsung saat diunggah, sehingga malware bisa segera dibersihkan.

● Patch Management menjamin sistem tetap diperbarui tanpa downtime berkat kernel updates tanpa reboot.

Imunify360 juga menyajikan dasbor keamanan terpusat di cPanel, sehingga kamu bisa memantau kondisi dan laporan keamanan secara langsung.

2. Isolasi Akun dengan CageFS

Jagoan Hosting memakai CageFS dari CloudLinux untuk menjaga privasi setiap akun hosting. Sistem ini mencegah satu akun yang terkena deface atau malware untuk merembet ke akun lain—sebuah lapisan keamanan yang sangat penting pada shared hosting -.

3. Perlindungan Email dengan Baruwa Anti-Spam

Bukan hanya website, email bisnismu juga terlindungi. Jagoan Hosting mengintegrasikan Baruwa Anti-Spam, solusi lengkap melawan spam, phishing, dan malware via email. Ini menjaga reputasi dan keamanan komunikasi bisnis secara menyeluruh -.

4. Server Kuat Bantalan BitNinja

Untuk memperkuat garis pertahanan, Jagoan Hosting juga memanfaatkan BitNinja sebagai pelengkap Imunify360. BitNinja efektif melawan serangan DDoS, botnet, exploit injeksi (SQL, XSS), hingga buffer overflow. Perlindungannya real-time dan diklaim sangat handal.

5. Standar Internasional: Sertifikasi ISO 27001

Jika keamanan adalah prioritas, sertifikasi resmi menambah kepercayaan. Jagoan Hosting telah memperoleh ISO 27001 untuk manajemen keamanan informasi, dan ISO 9001 untuk manajemen mutu. Ini bukan sekadar klaim — tapi bukti sistem keamanan dan layanan yang terstruktur menurut standar global.

6. Backup Otomatis dan Disaster Recovery

Komitmen terhadap keamanan juga terlihat dari strategi backup mereka. Jagoan Hosting menggunakan JetBackup dan Acronis untuk rutin melakukan backup harian, mingguan, dan bulanan. Ada juga sistem disaster recovery center (DRC) yang siap mengambil alih bila terjadi insiden serius.

7. SSL Otomatis dan Kemudahan Manajemen

Website aman tidak lengkap tanpa enkripsi. Jagoan Hosting menyertakan Auto-Install SSL gratis untuk setiap domain, sekaligus meningkatkan SEO dan kepercayaan pengunjung. Ditambah lagi, penggunaan cPanel memudahkan kamu mengelola aspek keamanan—mulai dari pengaturan domain, email, hingga backup dan monitoring server.

Dampak Nyata Kenapa Fitur Itu Penting

1. Lindungi dari Ancaman Modern

Kombinasi WAF, antivirus, dan network firewall efektif mencegah serangan umum dan malware, menjaga website tetap aman.

2. Isolasi untuk Hindari Dampak Domino

CageFS memastikan satu akun bermasalah tidak menyeret akun lain—penting dalam lingkungan shared hosting.

3. Komunikasi Aman & Profesional

Email bisnis terlindungi dari spam & phishing, menjaga reputasi brand.

4. Sertifikasi Bukan Sekadar Label

ISO 27001 menunjukkan bahwa keamanan bukan tambahan, melainkan fondasi operasional mereka.

5. Backup dan Recovery Andal

Data tetap aman meski terjadi gangguan serius—backup otomatis dan DRC menjamin kelangsungan website.

6. SSL Gratis = Keamanan & SEO Lebih Baik

Enkripsi data otomatis meningkatkan kredibilitas dan visibilitas website, tanpa biaya tambahan atau konfigurasi rumit.

Keamanan data dan stabilitas website adalah aset penting bagi setiap perusahaan. Dengan Jagoan Hosting, Anda mendapatkan perlindungan berlapis mulai dari Imunify360, SSL otomatis, hingga backup harian yang memastikan bisnis tetap berjalan tanpa gangguan. Jangan biarkan ancaman siber menghambat reputasi perusahaan Anda. Segera beralih ke Jagoan Hosting dan amankan sistem digital bisnis Anda sekarang juga!”