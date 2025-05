Foo Fighters Akan Manggung di Jakarta, Berikut Info soal Tiket dan Cara Memesannya

ERA.id - Foo Fighters yang dikenal energik dan atraktif akan mengunjungi Asia dan menajajal panggung Indonesia. Mereka diundang Ravel Entertainment untuk hadir dalam rangka acara menuju puncak Hammersonic Festival 10th Anniversary, ada tanggal 2 Oktober 2025 yang bertempat di Carnaval Ancol , Jakarta.

Ravel Entertainment sendiri adalah promotor jagoan yang sudah dikenal piawai memboyong band kelas dunia ke Indonesia. Dia punya Standard terbaik dalam memberikan pengalaman konser yang berkesan. Dimulai dari stage yang megah, tata cahaya dan visual efek yang spektakuler, didukung oleh kualitas sound system yang sangat detail, serta menjamin suasana konser yang aman, nyaman dan kondusif.

"Foo Fighters adalah sebuah masterpiece di industri musik rock yang sangat kompleks dan beragam ini, melihat mereka secara langsung adalah mimpi remaja saya yang saat ini baru bisa menjadi kenyataan.", ucap Ravel Junardy selaku CEO dari Ravel Entertainment.

Untuk diketahui, Foo Fighters dibentuk tahun 1994 di Amerika Serikat oleh Dave Grohl, sang mantan drummer band legendaris Nirvana, ini telah menelurkan 11 album studio dengan hits-hits terkenal seperti "Learn to Fly" , "Monkey Wrench" , "The Best of You" , "The Pretenders" sampai hits manis seperti "Walking after you".

Mereka juga banyak memenangkan penghargaan musik didunia, termasuk didalamnya 15 Grammy Awards Winner untuk Best Rock Album dan puncaknya di tahun 2021 Foo Fighters masuk ke dalam Rock and Roll Hall of Fame, sebuah pencapaian luar biasa yang sangat diidam-idamkan oleh para musisi top notch kelas dunia.

Ttiket konsernya nanti mulai dijual tanggal 26 Mei 2025 pukul 15.00 di website resmi www.foojkt.com dengan harga mulai dari Rp1.788.555,- sampai dengan Rp2.888.555,-. Harga tersebut belum termasuk pajak hiburan dan biaya layanan.