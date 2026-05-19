Pindad Bakal Bikin Mobil Berkaca Transparan Sesuai Mau Prabowo

ERA.id - PT Pindad akan mengabulkan kemauan Presiden Prabowo Subianto yang ingin dibuatkan mobil kepresidenan berkaca transparan.

"Kalau itu iya, kita siapkan terus," ujar Direktur Utama Pindad, Sigit Puji Santosa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin kemarin.

Meski begitu, Pindad belum dapat mengungkap detail spesifikasi maupun waktu penyelesaiannya. "Sudah, kita siapkan," katanya.

"Tunggu tanggal mainnya nanti," imbuh Sigit.

Permintaan pembuatan desain mobil kepresidenan ini mengemuka saat Prabowo berpidato mengenai rakyat yang antusias untuk bersalaman saat kunjungan kerja.

"Tetapi itulah risiko, saya bilang mereka tunggu berjam-jam di (bawah) matahari. Ini saya lagi mikir, minta Pindad, mana itu Profesor Sigit, mana itu? Nggak ada? Coba didesain mobil khusus untuk Presiden pakai kaca itu yang ada kursi, tetapi kelihatan aku berdiri," kata Prabowo dalam acara peluncuran 1.061 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).

Prabowo selama ini telah menggunakan mobil kepresidenan Maung Garuda yang dirancang khusus untuk Presiden RI oleh industri pertahanan dalam negeri PT Pindad.

Profesor Sigit, nama yang dipanggil Presiden saat berpidato dalam acara peluncuran KDKMP, merujuk kepada Sigit Puji Santosa, perancang Maung Garuda, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Pindad dan Chief Technology Officer (CTO) Danantara.