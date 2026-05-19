Sarwendah Murka Dituduh Pesugihan di Gunung Kawi, Siap Tempuh Jalur Hukum

ERA.id - Sarwendah meluapkan kekesalannya lantaran menjadi sasaran fitnah di media sosial tentang pesugihan di Gunung Kawi, Jawa Timur. Sarwendah siap menempuh jalur hukum atas tuduhan yang tidak berdasar itu.

Tuduhan itu muncul beberapa waktu lalu yang menyebut mantan personel Cherrybelle ini melakukan pesugihan di Gunung Kawi, Jawa Timur. Pesugihan itu bahkan disebut sengaja dilakukan oleh Sarwendah kepada mantan suaminya, Ruben Onsu.

"Klien (Sarwendah) kami menolak tegas bahwa framing lagi terhadap klien kami terkait pesugihan ini dilakukan oleh klien kami. Ditolak oleh klien kami bahwa klien kami ke sana murni melakukan syuting acara yaitu podcast Kakak Beradik temanya horor," ujar kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (18/5/2026).

Chris menekankan pihaknya saat ini sedang mempelajari berbagai video yang beredar dan menuduh Sarwendah melakukan pesugihan. Ia pun tidak memungkiri akan menempuh jalur hukum apabila tuduhan dan fitnah tersebut semakin tidak terkendali.

"Kalau memang video ini disebarkan atau memang diframing menjelekkan nama baik klien kami, kami pasti akan lakukan upaya hukum seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, jadi kita akan pelajari dulu terkait video yang beredar," tegasnya.

Lalu, terkait isu pesugihan demi memperkaya diri, Chris mengatakan hal itu juga tidak benar. Sarwendah, kata Chris, bekerja tidak kenal waktu demi mendapat penghasilan sehingga tuduhan pesugihan itu tidak benar.

Lebih lanjut kuasa hukum Sarwendah lainnya, Simon Abraham mengatakan saat syuting di Gunung Kawi, Jawa Timur, Sarwendah turut didampingi oleh Jordi Onsu, yang tidak lain adalah adik kandung Ruben Onsu.

"Kalau yang lain kami kurang tahu ya krunya ya, cuma ada Jordi juga di situ kok. Jadi memang aktivitas syuting gitu ya," tutup Simon Abraham.