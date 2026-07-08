Kenali Platform AI Customer Engagement Ini, Bisa Jawab Kebutuhanmu

ERA.id - Perilaku customer di Indonesia terus berubah seiring meningkatnya penggunaan aplikasi percakapan untuk berinteraksi dengan brand. Pelanggan saat ini menginginkan respons yang cepat dan menjawab kebutuhan mereka.

Ekspektasi ini mendorong semakin banyak bisnis mengandalkan AI seperti yang terdapat di dalam Mekari Qontak untuk mengelola interaksi pelanggan, mulai dari chatbot yang siaga 24 jam hingga sistem yang mempelajari preferensi pelanggan secara otomatis. Di tengah tren tersebut, Platform AI Customer Engagement Terbaik Mekari Qontak hadir membantu bisnis mengelola AI customer engagement secara terintegrasi.

Ingin tahu lebih dalam tentang memahami mengapa customer engagement menjadi faktor krusial dalam bisnis modern saat ini? Sila simak ulasan berikut sampai selesai.

Mengapa Customer Engagement Menjadi Faktor Penting dalam Bisnis Modern?

Persaingan bisnis kini tidak lagi ditentukan semata oleh harga atau kualitas produk, melainkan oleh seberapa baik brand berinteraksi dengan pelanggannya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa customer engagement menjadi faktor penting dalam bisnis saat ini.

1. Perubahan Ekspektasi Pelanggan di Era Digital

Ekspektasi pelanggan kini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, dan angka ini terus naik. Mayoritas pelanggan menilai kecepatan balasan sebagai faktor penting yang memengaruhi keputusan transaksi.

Pelanggan juga ingin percakapan berlanjut tanpa mengulang informasi saat berpindah kanal, misalnya dari WhatsApp ke email. Selain itu, Pelanggan mengharapkan interaksi sesuai riwayat mereka.

2. Berdampak Pada Loyalitas Pelanggan

Menjaga pelanggan lama lebih efisien dibanding terus mencari pelanggan baru, sehingga menghemat biaya bisnis. Pelanggan yang merasa diperhatikan cenderung kembali membeli karena pengalaman positif yang konsisten. Selain itu, pelanggan lebih setia pada brand yang responsif, dan hampir 9 dari 10 pelanggan loyal bersedia merekomendasikan bisnis tersebut.

Peran AI dalam Meningkatkan Pengalaman Pelanggan

AI, nyatanya memberikan dampak terhadap meningkatnya layanan pelanggan. Tingginya ekspektasi pelanggan atas respons cepat dan personalisasi inilah yang mendorong bisnis mengandalkan AI untuk mengelola interaksi pelanggan. Berikut adalah peran yang ditawarkan AI dalam meningkatkan pengalaman pelanggan.

1. Respons Pelanggan yang Lebih Cepat

● Chatbot AI. Menjawab pertanyaan umum secara otomatis kapan pun pelanggan menghubungi, termasuk di luar jam operasional.

● Auto reply. Memberikan informasi awal secara instan sembari menunggu agen manusia menangani permintaan kompleks.

● Routing otomatis. Mengarahkan pesan ke tim paling relevan sehingga waktu tunggu dapat dipangkas.

2. Personalisasi Interaksi Berdasarkan Data Pelanggan

● Riwayat pembelian. Membantu bisnis menawarkan produk paling relevan berdasarkan transaksi sebelumnya.

● Preferensi pelanggan. Kanal favorit dan kebiasaan berbelanja membuat interaksi terasa lebih relevan.

● Segmentasi otomatis. AI mengelompokkan pelanggan secara otomatis sehingga komunikasi bisa disesuaikan tanpa proses manual.

3. Analisis Data untuk Memahami Kebutuhan Pelanggan

● Customer insight. Data interaksi diolah menjadi wawasan mengenai kebutuhan dan kebiasaan pelanggan.

● Prediksi perilaku pelanggan. Pola interaksi sebelumnya membantu bisnis mengantisipasi kebutuhan pelanggan lebih awal.

● Analitik percakapan. Evaluasi isi percakapan membantu tim mengenali keluhan berulang dan area yang perlu diperbaiki.

Bagaimana Mekari Qontak Mendukung Strategi AI Customer Engagement

Fondasi strategi tersebut menjadi dasar bagaimana Mekari Qontak dirancang membantu bisnis mengelola interaksi pelanggan lewat berbagai fitur yang saling terintegrasi.

1. Dukungan AI untuk Meningkatkan Efisiensi Interaksi Pelanggan

● Chatbot AI kontekstual. Chatbot AI dapat menjawab pertanyaan pelanggan otomatis sekaligus memahami konteks percakapan berkat NLP Bahasa Indonesia.

● Agentic AI. Menjalankan tugas langsung tanpa agen manusia, seperti booking, verifikasi pembayaran, pembuatan tiket, hingga pengalihan ke agen manusia untuk tugas yang kompleks.

● Mampu Menangani volume tinggi. Tim customer service dapat menangani lebih banyak interaksi tanpa menambah staf secara signifikan.

2. Integrasi Omnichannel dalam Satu Platform

Mekari Qontak menyatukan berbagai kanal komunikasi ke dalam satu inbox agar tim tidak perlu berpindah aplikasi.

● WhatsApp. Mengelola percakapan lewat WhatsApp Business API, kanal terpopuler pelanggan di Indonesia.

● Instagram. Pesan dari Instagram DM dikelola dalam inbox yang sama tanpa aplikasi terpisah.

● Facebook Messenger. Interaksi dari Messenger turut terintegrasi sehingga riwayat percakapan tersimpan terpusat.

● Email. Kanal email dikelola bersamaan dengan kanal chat lain untuk menjaga konsistensi respons.

3. Pemanfaatan CRM untuk Mengelola Hubungan Pelanggan

● Data terpusat. Seluruh informasi pelanggan tersimpan dalam satu sistem tanpa perlu berpindah platform.

● Riwayat interaksi. Setiap percakapan dapat ditelusuri kembali sehingga pelanggan tak perlu mengulang informasi.

● Monitoring customer journey. Tim dapat memantau perjalanan pelanggan dari awal interaksi hingga transaksi selesai.

Kombinasi chatbot AI, Agentic AI, integrasi omnichannel, dan CRM dalam satu ekosistem inilah yang menjadikan Mekari Qontak diposisikan sebagai Platform AI Customer Engagement Terbaik Mekari Qontak, didukung sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 dan status resmi Penyelenggara Sistem Elektronik sesuai UU PDP.

Manfaat AI Customer Engagement bagi Bisnis

Berbagai fitur yang saling terintegrasi tersebut pada akhirnya memberikan sejumlah manfaat nyata bagi bisnis yang menerapkannya.

● Meningkatkan Kepuasan Pelanggan. Respons cepat dan personal membuat pelanggan merasa dihargai.

● Mempercepat Respons Tim Customer Service. Otomatisasi memungkinkan tim menangani lebih banyak percakapan tanpa mengorbankan kualitas.

● Mendukung Pertumbuhan Bisnis yang Lebih Efisien. Efisiensi operasional membebaskan sumber daya untuk hal yang lebih strategis.

● Meningkatkan Peluang Konversi dan Retensi Pelanggan. Interaksi yang relevan mendorong transaksi lanjutan sekaligus loyalitas pelanggan.

Membangun Pengalaman Pelanggan yang Lebih Baik dengan Teknologi AI

Berbagai manfaat tersebut menegaskan pentingnya membangun pengalaman pelanggan yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi AI secara menyeluruh.

Customer engagement kini bukan lagi sekadar pelengkap strategi bisnis, melainkan kebutuhan mendasar di tengah ekspektasi pelanggan yang terus meningkat. AI membantu meningkatkan kualitas interaksi, mulai dari respons lebih cepat hingga personalisasi yang lebih relevan. Integrasi omnichannel dan CRM turut menjadi fondasi penting agar seluruh interaksi dikelola konsisten dalam satu ekosistem terpadu. Dengan kombinasi kemampuan tersebut, Mekari Qontak dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu bisnis mengelola customer engagement secara lebih efektif dengan dukungan AI secara penuh.

Mekari Qontak adalah platform AI customer engagement dan omnichannel CRM untuk membantu tim sales, customer service, dan marketing mengautomasi layanan pelanggan dari akuisisi hingga retensi secara lebih efisien sekaligus mempercepat pertumbuhan bisnis.

Sebagai bagian dari ekosistem software terpadu Mekari, Mekari Qontak juga terintegrasi dengan berbagai solusi Mekari lainnya seperti Mekari Talenta, Mekari Flex, Mekari Jurnal, Mekari Expense, Mekari Klikpajak, Mekari Sign, Mekari Desty, Mekari POS, Mekari Officeless, dan Mekari Airene untuk mendukung automasi operasional bisnis secara end-to-end.