Cat Semprot Ini Raih Top Brand Award 2026, Selamat!

ERA.id - PT Difan Prima Paint mengumumkan bahwa Diton, merek cat semprot yang diproduksinya, kembali dinobatkan sebagai peraih Top Brand Award 2026 Fase II untuk kategori cat semprot pada 28 Juli silam.

Penghargaan diberikan berdasarkan hasil survei Top Brand Index yang diselenggarakan secara independen oleh Frontier Consulting Group bersama Majalah Marketing, sebagai indikator tingkat kepercayaan dan preferensi konsumen terhadap suatu merek di pasar Indonesia.

Keberhasilan Diton meraih Top Brand Award selama tiga tahun berturut-turut, mulai dari Top Brand Award 2024,2025,dan juga 2026 di Fase II menjadi cerminan kepercayaan pelanggan yang terus terjaga terhadap kualitas produk dan inovasi yang dihadirkan perusahaan.

Pencapaian ini memperkuat komitmen Diton untuk terus menyediakan solusi pengecatan dan perawatan kendaraan yang lengkap, berkualitas, serta sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia.

Dept. Head Marketing Communication PT Difan Prima Paint, Karina Ghaizany merespons, dan bilang penghargaan ini merupakan indikator objektif atas konsistensi kualitas produk Diton di mata konsumen.

“Pencapaian Top Brand Award 2026 ini mencerminkan konsistensi kepercayaan konsumen terhadap Diton selama tiga tahun berturut-turut. Pencapaian ini menjadi pijakan bagi kami untuk terus mengembangkan produk yang relevan dengan kebutuhan pasar, sekaligus memperkuat posisi Diton sebagai merek asli Indonesia yang mampu bersaing di pasar internasional” ujar Karina Ghaizany dalam rilis yang diterima ERA, Senin (10/8/2026)

Karina menambahkan, kualitas produk Diton yang telah memenuhi sejumlah standar internasional turut menjadi salah satu faktor pendukung perluasan pasar perusahaan. Selain dipasarkan melalui jaringan distributor di berbagai wilayah Indonesia, produk Diton saat ini juga telah tersedia di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Thailand, Filipina, Malaysia, dan Vietnam.

PT Difan Prima Paint menyatakan komitmennya untuk terus mengembangkan produk pengecatan dan perawatan kendaraan yang terlengkap serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar, guna mempertahankan posisi Diton di industri cat semprot nasional maupun regional.