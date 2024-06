Eksplorasi Dunia Kecantikan di "Un5toppable" by Somethinc di Jakarta

ERA.id - Lima tahun berlalu sejak Somethinc diluncurkan pada tahun 2019. Salah satu merek kecantikan lokal yang menjadi perintis dan pendahulu dalam industri kecantikan Indonesia, Somethinc merayakan pencapaiannya melalui "Un5toppable" di Jakarta.

Event ini merupakan bagian dari perayaan ulang tahun ke-5 Somethinc yang mengajak para beauty enthusiast untuk mengeksplorasi dunia kecantikan tanpa batas.

Tema“Un5toppable” itu pun sengaja digagas agar para beauty enthusiast bisa mendapatkan kesan seperti masuk ke sebuah galaksi.

Siapa pun tanpa terkecuali dapat mengunjungi acara yang menggandeng toko ritel kesehatan dan kecantikan terbesar di Indonesia, Guardian, yang dimulai tanggal 30 Mei sampai 2 Juni 2024 di The Forum Mall Kelapa Gading 3, Jakarta.

Irene Ursula, Founder BeautyHaul Group, menyampaikan terima kasih untuk beauty enthusiasts dan Somethinc Squad yang telah mempercayakan Somethinc menjadi produk kecantikan pilihannya.

“Somethinc selalu berkomitmen menjadi brand yang mendengarkan konsumen, dan kami ingin terus menemani konsumen di setiap beauty journey mereka”, ucap Irene Ursula.

Seperti kita tahu, merek lokal Somethinc memulai perjalanan mereka dengan meluncurkan produk perawatan kecantikan berkualitas, mulai dari skincare make up, hingga hair and body care yang lengkap dan jadi favorit banyak orang.

Inovasi ini juga mengantar Somethinc mendapatkan banyak penghargaan dan award seperti 2024 Marketeers OMNI Brand of The Year (Spesifik Produk Calm Down Moist), 2023 Brand Choice Award in Health and Beauty 2023 (Category Serum, Moisturizer, Cushion), Popbela Awards 2023 untuk Best Moisturizer (Calm Down), Beauty Haul Awards Best Moisturizer (Calm Down), Top 1 Brand FMCG di salah satu media online Summit Award 2023, Local Brand of the Year dari Female Daily selama 2 tahun berturut-turut.

Kesuksesannya menjadi local beauty brand yang bisa go global, dengan langkah awal ke pasar Asia Tenggara tentu tidak lepas dari inovasi pada setiap produknya yang customer-obsessed.

Dengan misi menemani perjalanan kecantikan penggunanya, memberdayakan mereka untuk melakukan eksplorasi tanpa batas, Somethinc telah menciptakan berbagai produk yang dapat menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen untuk mencapai beauty goals mereka.

Di kesempatan yang sama, Christofer Samuel Lesmana, VP Marketing BeautyHaul Group juga menyatakan komitmen Somethinc akan terus membangun beauty ecosystem dan memberikan produk serta service yang terbaik ke konsumen.

“Kami ingin terus berinovasi untuk menjadi leading local beauty brand dan memasuki pasar internasional, khususnya di Asia Tenggara,” papar Christofer.

Un5toppable by Somethinc di Jakarta (ERA.id / Dinno)

Ada pun sejumlah keseruan yang bisa dinikmati para pengunjung ketika datang ke ulang tahun Somethinc di Mall Kelapa Gading, Jakarta.

Beauty enthusiasts dan Somethinc Squad bisa berekspresi tanpa rasa khawatir, sesuai dengan moto mereka “You’re Unstoppable”.

Kemudian ada juga berbagai bintang tamu menarik yang bakal mengisi acara, seperti Afgan Syahreza, aktris dan aktor Edric Tjandra, Patricia Gouw, serta influencer yang namanya tak asing lagi, seperti Eve & Juan, Ganta, Bondol, Mody dan masih banyak lagi.

Bagi yang suka eksplorasi kecantikan bisa menciptakan warna unik di gerai DIY Lip Cream, serta mengkustom sendiri pouch cantik sesuai patch favoritnya.

Selain itu, pengunjung juga bebas berekspresi dengan berfoto di gerai Photobooth Keychain, berdansa di Futuristic Laser Game, juga bernyanyi sesuka hati di Karaoke Box bersama para brand ambassador Somethinc.

Untuk yang ingin mencoba layanan Somethinc Clinic juga ada area khusus di acara ini. Pengunjung juga bisa sekaligus mengekspresikan komitmen tanggung jawab untuk alam, karena diimbau untuk membawa kemasan kosong dan mengunjungi area daur ulang dengan tema Black Hole.

Irene Ursula mengungkapkan harapannya agar rangkaian acara Un5toppable ini bisa menjadi penanda untuk berlanjutnya Somethinc sebagai local beauty brand yang langkahnya menuju kesuksesan yang terus berlanjut.

“Kami akan selalu memberikan solusi terbaik kecantikan untuk para beauty enthusiasts, sehingga bersama-sama kita bisa explore the world without worry dan menjadi unstoppable,” tutup Irene.