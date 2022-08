Viral Ceramah Ajakan Tak Berkawan Non Muslim, Taufik Damas NU: Jangan Berteman dengan Penceramah Itu!

ERA.id - Habib Muhammad bin Anies Shahab beberapa hari belakangan disoroti. Ucapannya dianggap terlalu ekstrem, sebab bilang orang non-muslim tak boleh diajak berkawan.



Tentunya ini kontroversi, sebab Indonesia sudah sejak lama menjalani praktik toleransi. Menghargai peribadahan umat di luar dari agama yang kita anut.



Habib Muhammad saat itu berujar depan jemaahnya. Dia bilang, berteman dengan non muslim itu dilarang karena dapat menggerus iman kepada Allah SWT. “Karena berteman dengan non muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah!,” ujarnya, seperti dalam video yang dilhat ERA pada Rabu (17/8/2022).



“(Kecuali) bisnis nggak apa-apa, asal setelah bisnis mari selesai, nggak pakai keluar tanpa tujuan,” ujar Habib Muhammad melanjutkan.



Dia lalu melanjutkan, seumpama ada muslim berkelakuan baik berteman dengan kita, sedangkan teman non muslim juga bersikap baik, maka itu akan menggerus iman.



Seorang muslim, kata Habib Muhammad secara singkat akan berpotensi pindah agama, setelah melihat kebaikan yang dilakukan oleh non muslim.



Sedangkan seorang muslim yang memiliki urusan bisnis dengan non muslim, diperbolehkan selama hanya urusan bisnis.



Merespons ucapan itu, Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Taufik Damas, bilang kalau sebaiknya jangan berteman dengan penceramah itu.



Ucapannya didasari karena persahabatan atau pertemenan memang sebaiknya dilandasi karena kebaikan, bukan keyakinan.



"Ada yang ngirim video penceramah yang menyatakan, 'Jangan berteman dengan orang non-muslim. Tidak baik. Bisa menggerus iman.' Pengirim lantas minta tanggapan saya. Tanggapan saya, jangan berteman dengan penceramah itu!"



"Aku bersahabat dengan siapa saja atas dasar kebaikan, bukan atas dasar keyakinan," tandasnya.