Sindir NasDem dan Anies, Abu Janda: Bangsa Lagi Berduka Malah Sibuk Urusan Capres

ERA.id - Pegiat media sosial Permadi Arya atau yang akrab disapa Abu Janda mengkritik Anies Baswedan usai resmi diusung oleh Partai NasDem menjadi Capres 2024 pada Senin (3/10/2022).



Abu Janda heran saat bangsa berduka lantaran tragedi Kanjuruhan, Partai NasDem dan Anies Baswedan suruk dengan urusan Pilpres 2024.



"Silahkan kalian nilai sendiri 😊 mau dipimpin orang2 yang mendahulukan birahi syahwat politik di atas tragedi bangsa?" jelas Abu Janda dikutip dari akun Instagramnya pada Senin (3/10/2022).



Seperti diektahui, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.



"Pilihan capres NasDem adalah yang terbaik dari pada yang terbaik. Inilah akhir NasDem, memberikan seorang sosok Anies Baswedan," ujar Surya Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).



Surya Paloh menilai, kenapa tidak untuk mengusung sosok terbaik sebagai capres. Oleh karenanya, dia meminta semua pihak mengawal kemenangan Anies Baswedan di Pilprss 2024



"Jawabannya adalah why not the best. Mari kita semua mengawal pencalonan terhadap saudara Anies Baswedan," kata Surya.



Untuk diketahui, pada Juni 2022 lalu Partai NasDem telah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan merekomendasikan tiga nama bakal capres hasil usulan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).