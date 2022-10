Ditanya Soal Kabar Anies Nyapres, Puan: Masih Berduka, Kita Fokus Selesaikan Tragedi Kanjuruhan

ERA.id - Partai NasDem resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.



Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hanya mengatakan, bahwa setiap partai politik memiliki mekanisme masing-masing untuk menentukan calon yang akan dimajukan pada pilpres mendatang.



"Setiap partai politik punya mekanisme sendiri-sendiri untuk bisa menetapkan, memilih, atau mencalonkan calon-calon yang nanti akan masuk dalam kontestasi 2024," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022).



Ketua DPR RI itu menambahkan, saat ini bangsa Indonesia sedang berduka dengan adanya Tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Karena itu, dia memilih fokus menyelesaikan masalah yang menewaskan ratusan orang itu ketimbang berbicara soal isu-isu politik.



"Saat ini saya, kita semua sedang dalam situasi duka. Terkait dengan apa banyak sekali korban yang berjatuhan di kejadian di Stadion Kanjuruhan, ya lebih baik kita fokus dulu untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut," kata Puan.



Pernyataan Puan ini senada dengan Presiden Joko Widodo saat dimintai tanggapan soal pencapresan Anies oleh Partai NasDem.



"Saya tidak ingin berkomentar, karena posisinya kita dalam suasana duka," kata Jokowi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (3/10).



Sebelumnya, Partai NasDem resmi mengumumkan akan mengusung Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Gubernur DKI Jakarta itu merupakan satu dari tiga bakal cares yang direkomendasikan dalam Rakernas Partai NasDem pada Juni 2022 lalu.



"Pilihan capres NasDem adalah yang terbaik dari pada yang terbaik. Inilah akhir NasDem memberikan seorang sosok Anies Baswedan," ujar Surya Paloh.



Surya Paloh menilai, kenapa tidak untuk mengusung sosok terbaik sebagai capres. Oleh karenanya, dia meminta semua pihak mengawal kemenangan Anies Baswedan di Pilprss 2024



"Jawabannya adalah why not the best. Mari kita semua mengawal pencalonan terhadap saudara Anies Baswedan," kata Surya.



Anies Baswesan pun menerima tawaran Partai NasDem untuk diusung sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.



"Bang Surya Paloh yang saya hormati dan keluarga besar Partai NasDem, Bismillah kami terima, kami siap," kata Anies.



Anies meminta doa kepada seluruh pihak agar perjalanan ke depan bisa semakin mudah, dan bisa memberikan visi misi agar dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.



"Dengan memohon doa semua, Insyaallah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalan yang berat tapi jadi perjalanan yang ringan," kata Anies.