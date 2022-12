Resepsi Pernikahan Kaesang-Erina Bakal Dihadiri 11.420 Relawan Jokowi

ERA.id - Sebanyak 11.420 relawan Jokowi bakal menghadiri acara resepsi pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono pada Minggu (11/12/2022). Para relawan ini akan menyemarakan hajatan mantu Presiden Joko Widodo.



Hal ini disampaikan oleh Koordinator Panitia Relawan Ngunduh Mantu Jokowi, Kuat Hermawan pada Selasa (6/12/2022). Ia mengatakan para relawan ini diperkirakan tiba di Solo mulai Sabtu (10/12/2022). Mereka akan menginap di tiga lokasi, yakni Asrama Haji Donohudan Boyolali, Terminal Tirtonadi Solo, dan Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).



"Kami menyiapkan tiga tempat. Di Asrama Haji kapasitas 6.000 orang, Terminal Tirtonadi dengan kapasitas 1.250 orang dan sisanya di Edutorium UMS," katanya.



Kuat menyebut jika hingga saat ini jumlah tersebut belum bisa dipastikan. Ia akan melakukan update data kembali terkait acara ini.



"Nanti kami update lagi," katanya.



Sementara itu Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol M Iqbal Al-Qudussy mengatakan telah membuat rute untuk para relawan. Rute dan akomodasi dibagi dalam tiga titik. Mereka akan diberangkatkan menggunakan shuttle bus yang telah disiapkan oleh panitia.



"Sistem yang dipakai akan menggunakan drop off di depan Pura Mangkunegaran," katanya.



Untuk rute yang digunakan para relawan dengan menggunakan shuttle bus relawan, yakni asrama Haji Donohudan akan melalui Jl Embarkasi-Jl Adi Sumarmo-Jl L Suprapto-Jl A Yani-Jl S Parman-Jl RM Said-Jl T Umar dan selanjutnya akan didrop off di depan Pura Mangkunegaran.



Rute relawan dari Terminal Tirtonadi akan melalui Jl A Yani-Jl Monginsidi-Jl RM Said-Jl T Umar dan drop off di depan Mangkunegaran. Sedangkan, rute dari Edutorium UMS akan melalui Jl Adi Sucipto-Jl A Yani-Jl Slamet Riyadi dan Jl T Umar.



"Kedatangan dan kepulangan mereka akan dilantau supaya tidak sampai terjadi kepadatan di jalan Kota Solo," katanya.