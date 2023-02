'Saya Ingin Bertemu 10 Menit Saja', Amien Rais Curhat Dicuekin Prabowo, Gerindra Bilang Begini..

ERA.id - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan Ketua Umumnya Prabowo Subianto bukanlah sosok yang mudah melupakan sahabat.

Hal ini menanggapi curhatan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais yang merasa tak dianggap oleh Prabowo.

"Kita semua tahu Prabowo itu orang yang sangat tidak mungkin melupakan sahabat," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Bagi Prabowo dan Gerindra, Amien Rais bukan bukan hanya sekedar sahabat tapi juga sosok yang harus dihormati. Begitu juga dengan Partai Ummat juga sudah dianggap sebagai sabagai sahabat.

Partai Gerindra memegang prinsip bahwa memiliki satu musuh terlalu banyak dan seribu sahabat sangat sedikit. Prinsip tersebut ditanamkan Prabowo kepada para kadernya.

"Yang jelas Pak Prabowo menganggap Pak Amien sahabat, Partai Ummat sahabat bagi kami. Kami memiliki prinsip, satu musuh terlalu banyak, seribu teman terlalu sedikit," ucapnya.

"Pak Amien bukan hanya sahabat, tapi juga senior bangsa ini yang sangat beliau (Prabowo) hormati," imbuh Habiburokhman.

Terkait sulitnya permintaan Amien Rais untuk bertemu Prabowo, menurut Habiburokhman hal itu lantaran kesibukan Prabowo sebagai menteri pertahanan.

Dia bilang, DPP Partai Gerindra saja belum tentu dalam satu bulan bisa bertemu atau mendapat arahan langsung dari Prabowo. "Cuma memang soal kesibukan di Kemenhan itu luar biasa," kata Habiburokhman.

Dia meyakini, jika Prabowo ada waktu luang pasti akan menemui Amien Rais. Menurutnya hal ini hanya soal waktu saja untuk keduanya bisa saling bertemu.

"Sehingga memang ya soal waktu saja. Tapi memang soal persahabatan tentu Pak Prabowo enggak akan melupakan sahabat," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Amien Rais mengaku tak pernah direspons saat menghubungi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Padahal, kata Amien Rais, dirinya ingin sekali bertemu dengan Prabowo Subianto.

"Please i want to see Prabowo for 10 minutes only (Tolong, saya ingin bertemu Prabowo walau hanya 10 menit)," jelas Amien Rais saat Rakernas Partai Ummat pada Rabu (15/2).

Saat dihubungi oleh dirinya, Prabowo kerap beralasan sedang ke luar negeri.

"Sedang ke Kamboja, sedang ke Belanda, baru pulang dua hari, sudah pergi ke Australia, ya sudah," kata Amien Rais.