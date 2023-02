Amien Rais Ngaku Dicuekin Prabowo Selama 3 Bulan: Please, Saya Ingin Bertemu 10 Menit Saja

ERA.id - Ketua Umum Partai Ummat Amien Rais mengaku tak pernah direspons saat menghubungi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Padahal, kata Amien Rais, dirinya ingin sekali bertemu dengan Prabowo Subianto.

"Please i want to see Prabowo for 10 minutes only," jelas Amien Rais saat Rakernas Partai Ummat pada Rabu (15/2/2023).

Saat dihubungi oleh dirinya, Prabowo kerap beralasan sedang ke luar negeri.

"Sedang ke Kamboja, sedang ke Belanda, baru pulang dua hari, sudah pergi ke Australia, ya sudah," kata Amien Rais.

Padahal, jelas Amien, Prabowo sempat menonton konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium (JIS) beberapa waktu lalu.

"Ya sudahlah. Jadi kita masing-masing," tambah Amien.

"saya doakan Prabowo selalu in the good shape mudah-mudahan juga tercapai apa yang dicita-citakan, ingin jadi presiden, tetapi asal didukung Jokowi," jelas dia.

"Jadi kalau saya melihat sesungguhnya agak aneh yah, yang berkuasa tuh kan Allah. Tapi mengapa ya klo diizinkan pak Jokowi saya masuk klo gak, ya gak merusak apa-apa," pungkasnya.