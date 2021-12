Kasus Ujaran Kebencian Jerat Bahar bin Smith, Novel Bamukmin: Rezim Ini Lagi-lagi Kriminalisasi Ulama

ERA.id - Wakil Sekretaris PA 212 Novel Bamukmin angkat bicara terkait dengan kasus ujaran kebencian Bahar bin Smith yang naik menjadi penyidikan.



Menurut Novel, kasus yang menimpa Bahar membuktikan bahwa rezim pemerintahan saat ini kerap melakukan kriminalisasi terhadap ulama.



"Dan sudah menjadi langganan berbuat zolim walau wapresnya ulama juga wantimpresnya juga ada yang ulama," kata Novel kepada Era.id melalui pesan singkat pada Jumat (31/12/2021).



