Kritik Pawang Hujan Rara di Sirkuit Mandalika, Roy Suryo: Pawang Sukses Kalo dari Awal Nggak Hujan, Bukan Nunggu 1 Jam

Nama Rara Istiani Wulandari mendadak jadi perbincangan publik usai aksinya sebagai pawang hujan di gelaran MotoGP Mandalika viral di media sosial.



Bahkan aksinya sebagai pawang hujan itu disoroti akun resmi @motoGP. "THANK YOU for stopping the rain!" tulis akun Twitter @MotoGP, Minggu (20/3/2022).



Meski banyak yang mendukung aksi Rara. Namun, tak sedikit pula yang mengkritisi aktivitasnya tersebut. Salah satunya bekas Menpora sekaligus pakar Telematika, Roy Suryo.



