Beredar Video Vladimir Putin Marah Besar karena Kapal Tanker Pertamina yang Angkut Minyak dari Rusia Dicegat di Denmark, Cek Faktanya..

ERA.id - Beredar video yang diklaim Presiden Rusia Vladimir Putin marah besar beredar di media sosial.



Informasi itu pertama kali diunggah oleh kanal YouTube dengan nama pengguna "Clean Infotainment" yang memposting sebuah video berjudul "Vladimir Putin Marah Besar, Kapal Tanker Pertamina Yang Angkut Minyak Rusia, Dicegat Di Denmark", di mana terlihat Presiden Rusia, Vladimir Putin tengah berpidato.



Video tersebut juga menunjukkan dokumentasi kapal tanker milik Pertamina yang diberhentikan di pelabuhan Denmark, serta judul berita yang menyatakan bahwa Putin marah karena peristiwa tersebut.







Faktanya, video tersebut merupakan video pidato Putin yang menuduh negara-negara Barat melakukan “cancel culture” atau budaya pengenyahan terhadap Rusia, yang kemudian digabungkan dengan video kapal tanker Pertamina yang diberhentikan di pelabuhan Denmark oleh aktivis Greenpeace sebagai bentuk larangan impor bahan bakar fosil dari Rusia.



Video pidato Putin tersebut sudah pernah diunggah oleh kanal YouTube “NBC News” pada 26 Maret 2022. Dalam video yang berjudul “Putin Claims West Is Trying To Cancel Russia” tersebut, Putin menuduh negara-negara Barat melakukan “cancel culture” terhadap Rusia dan membandingkan perbuatan tersebut dengan kebijakan Nazi Jerman pada saat Perang Dunia Kedua.



Dengan demikian, video yang diunggah oleh kanal YouTube dengan nama pengguna “Clean Infotainment” tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten yang Dimanipulasi/Manipulated Content.

