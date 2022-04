Benedict Cumberbatch Izinkan Pengungsi Ukraina Tinggal di Rumahnya

ERA.id - Aktor Benedict Cumberbatch kembali membuat aksi kemanusiaan untuk pengungsi Ukraina yang melarikan diri ke Inggris. Benedict mengizinkan para pengungsi untuk tinggal di rumahnya yang berada di Inggris.



Bintang The Doctor Strange in the Multiverse of Madness itu mengatakan bahwa dia akan segera menerima sebuah keluarga yang melarikan diri dari Ukraina dalam waktu dekat. Namun saat ini keluarga Ukraina itu masih menjalani perawatan medis untuk kesehatannya.



"Mereka berhasil keluar dari Ukraina. Saya memantau kemajuan mereka setiap hari. Sayangnya, mereka sedang menjalani perawatan medis," kata Benedict, dikutip Sky News, Jumat (29/4/2022).



