Reaksi Benedict Cumberbatch Saol Doctor Strange 2 yang Dilarang Tayang Gegara Konten LGBT

ERA.id - Benedict Cumberbatch memberikan tanggapannya terkait film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dilarang tayang karena adanya konten LGBT. Diketahui beberapa negara yang melarang penayangan film tersebut adalah Mesir, Kuwait, dan Arab Saudi.



"Saya khawatir, ini adalah kekecewaan yang sudah diperkirakan. Kami masih tetap menyertakannya dan aku sangat bersyukur, Marvel dan Disney melakukan itu," kata Benedict, dilansir dari video unggahan akun Twitter, @DrStrangeUpdate.



Pemeran Doctor Strange itu mengatakan bahwa karakter LGBT dalam film bukanlah sesuatu yang diciptakan secara khusus. Ia menegaskan bahwa karakter tersebut memang sudah ada dalam komiknya, sehingga tak bisa dihilangkan begitu saja, terlebih merupakan karakter penting.



