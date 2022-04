Disney Tolak Potong Adegan Lesbian Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Arab Saudi

ERA.id - Studio animasi terbesar Disney menolak untuk memotong adegan lesbian selama 12 detik dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Arab Saudi. Studio menolak permintaan tersebut dan memilih untuk tetap mempertahankan film seperti semula.

Penolakan ini disampaikan langsung oleh dewan klasifikasi bioskop Arab Saudi, Nawaf Alsabhan. Di mana sebelumnya pihak sensor Arab Saudi mengajukan permohonan untuk menghilangkan adegan lesbian yang menampilkan superhero baru America Chavez, diperankan oleh Xochitl Gomez merujuk padanya "dua ibu”.

“Dia hanya berbicara tentang ibunya, karena dia memiliki dua ibu. Dan berada di Timur Tengah, sangat sulit untuk melewati hal seperti ini,” kata Alsabhan, dikutip The Guardian, Rabu (27/4/2022).

Mengenai hal itu, Alsabhan mengatakan pihak Disney menolak untuk memotong adegan lesbian berdurasi 12 detik tersebut. Padahal lembaga sensor film Arab Saudi telah mengirimkannya ke pihak distributor.

"Kami mengirimkannya ke distributor, dan distributor mengirimkannya ke Disney, dan Disney telah memberi tahu kami bahwa mereka tidak bersedia (mengedit),” ungkapnya.

Sekuel Doctor Strange yang akan datang sebelumnya dilaporkan telah dilarang di negara itu, serta di Kuwait. Tapi Alsabhan membantah laporan ini.

p“Itu tidak akan pernah dilarang,” katanya. “Tidak ada alasan untuk melarang film itu. Ini editan sederhana. Sejauh ini, mereka menolak. Tapi kami belum menutup pintu. Kami masih berusaha,” tegasnya.

Meski pun Arab Saudi tidak langsung melaranh film itu, kemungkinan sekuel Doctor Strange produksi Marvel Studios dapat melanggar sensor dengan cara yang sama seperti film The Eternals.

Sejauh ini bahkan penjualan tiket untuk film yang dibintangi Benedict Cumberbatch telah dihentikan di Arab Saudi, Kuwait, dan Qatar. Namun tiket masih bisa diperoleh di Uni Emirates Arab.

Warner Bros sebelumnya menjadi berita utama awal bulan ini setelah setuju untuk menghapus referensi gay dari film Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore untuk mengamankan rilis di China.

“Kami ingin penonton di mana pun di dunia melihat dan menikmati film ini, dan penting bagi kami bahwa penonton China juga memiliki kesempatan untuk mengalaminya, bahkan dengan suntingan kecil ini,” kata Warner Bros.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness dibintangi oleh Benedict Cumberbatch sebagai Doctor Strange, bersama Elizabeth Olsen sebagai Scarlet Witch. Mereka bergabung dengan Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Rachel McAdams, dan Xochitl Gomez.

Sam Raimi menyutradarai film dari naskah yang ditulis oleh Michael Waldron, berdasarkan karakter yang dibuat oleh legenda buku komik, Steve Ditko, dan Stan Lee.

Tag: Adegan gay di doctor strange Doctor Strange in the Multiverse of Madness sensor arab saudi disney