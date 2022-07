Kronologi Meninggalnya Pencipta Yu Gi Oh Kazuki Takahashi, Ditemukan Mengambang di Laut

ERA.id - Kabar duka menyelimuti pecinta manga, serial anime, dan video gim Yu Gi Oh. Pencipta Yu Gi Oh, Kazuki Takahashi ditemukan tewas mengambang di laut.



Pihak berwenang menemukan mayat Takahashi di perairan lepas pantai Nago di Perfektur Okinawa Jepang, Rabu (6/7/2022) sekitar pukul 10:30 waktu setempat. Menurut keterangan saksi, Takahashi nampak ingin pergi snorkeling sebelum ditemukan tewas mengambang.



"Artis manga itu bepergian sendirian dan ditemukan mengenakan peralatan snorkeling," kata penjaga pantai, dikutip NBC News, Jumat (8/7/2022).



Just woke up and the first thing I see is Kazuki Takahashi has passed away at age 60. YUGIOH! was easily my favorite card game growing up and still is to this day. In a strange way it also got me interested in studying Ancient Egyptian culture. Rest In Peace. pic.twitter.com/c9VVGyZI3W