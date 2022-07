Kasihan Novel Baswedan, Matanya yang Rusak karena Disiram Air Keras Dijadikan Candaan

ERA.id - Eks penyidik KPK Novel Baswedan diserang di Twitter. Matanya yang kini buta sebab disiram air keras, jadi bahan candaan. Sambil mengeluarkan emot tertawa, netizen itu bilang bagaimana kabar bola mata Novel.



"Gimana kabarnya bola mata yang kiri, sudah dipindahkan lagi ke kanan belum?" tulis akun @RAS01321241.



Tak lama, Novel membalas kalau orang berbuat baik pasti banyak musuhnya dan dibenci oleh orang jahat. "Contohnya seperti twit kutipan dibawah ini. Tapi biarkan saja, semoga kita semua tetap mau berbuat baik demi bangsa dan negara meskipun diperlakukan jahat (oleh orang2 jahat)," terangnya.



