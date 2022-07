Jabatannya Akan Berakhir 3 Bulan Lagi, Anies Minta The Jakmania Jaga JIS: Kasih Tunjuk Bukan Hanya Stadion Megah, Tapi Suporternya Teladan

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta suporter Persija Jakarta atau The Jakmania menunjukkan perilaku sebagai pendukung kelas dunia dengan menjaga fasilitas Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.



"Kami harap The Jakmania menjadi penjaga semangat pemain di lapangan. Saya serahkan JIS kepada The Jakmania, warga Jakarta dan Indonesia. Jaga baik-baik, ini rumah kita, tempat mempersatukan kita," kata Anies saat memberikan sambutan di tengah lapangan JIS, Minggu (24/7/2022) dikutip dari Antara.



Anies mengatakan bahwa jabatannya akan tuntas dalam tiga bulan mendatang atau Oktober 2022. Setelah itu mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak menjabat sebagai Gubernur DKI, tapi menjadi anggota The Jakmania.



