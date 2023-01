8 Alat Make Up Natural untuk Tampil Cantik Alami

ERA.id - Wajah bisa tetap terlihat cantik meski tidak menggunakan riasan yang mencolok. Beberapa orang bahkan lebih cantik saat riasan yang digunakan sangat natural hingga seperti tidak menggunakan riasan. Alat make up natural dibutuhkan untuk mendapatkan penampilan seperti itu.

Yang tak kalah penting, teknik dalam merias wajah dan pemilihan warna juga harus tepat. Secara umum, wajah cantik natural didapatkan dengan pemberian alat make up yang tidak berlebihan dan menggunakan warna-warna nude. Dikutip Era dari berbagai sumber, berikut adalah alat make up natural untuk tampil cantik alami.

Berbagai Alat Make up Natural untuk Digunakan

· Produk daging lidah buaya

Ada beberapa produk lidah buaya yang bisa digunakan untuk mendapatkan tampilan wajah yang cantik alami. Tekstur daging lidah buaya seperti gel bening dan tidak membuat kulit menjadi lengket. Produk ini bisa digunakan untuk melembabkan kulit sekaligus menjadi primer sebelum wajah Anda diberi foundation.

Anda bisa mengoleskan gel lidah buaya pada kulit wajah secara merata dan tunggu hingga meresap. Namun, produk yang dijual biasanya mengandung alkohon sehingga pemilik kulit sensitif perlu lebih berhati-hati.

· Pelembab

Jika tidak cocok dengan produk lidah buaya, Anda bisa menggunakan pelembab biasa yang cocok dengan kulit Anda. Beberapa produk merupakan pelembab wajah untuk kulit berminyak.

Produk ini tidak mengandung minyak, tidak mengandung pewangi, tidak mengandung alkohol, dan tidak memicu alergi. Oleh sebab itu, produk seperti ini bisa cocok bagu pemilik kulit sensitif.

· Foundation

Foundation adalah alat make up yang tak bisa dilupakan, termasuk untuk make up natural. Anda bisa menyesuaikan merek foundation yang akan digunakan dengan kondisi kulit Anda.

Foundation digunakan untuk meratakan warna wajah dan mencerahkannya. Alat make up ini juga bisa menutupi kekurangan kulit wajah, seperti flek hitam, bekas luka, dan bekas jerawat. BB cushion bisa digunakan untuk menggantikan foundation untuk memberikan hasil lebih natural.

· Spons make up

Foundation cair butuh alat bantu spons makeup. Spons make up mempermudah proses make up pemula. Spons makeup biasanya berpori-pori kecil sehingga mampu meratakan foundation di wajah dan menghaluskan tampilan pori-pori.

· Eyeliner

Ilustrasi perempuan menggunakan eyeliner (unsplash)

Trik yang tepat dalam menggunakan eyeliner bisa menghasilkan berbagai riasan mata. Anda bisa menegaskan garis dan bulu mata, tampil seksi dengan riasan gaya mata kucing, atau tampak mewah dengan garis tebal yang intens.

· Pensil Alis

Ada cukup banyak jenis produk alis. Namun, sebagai pemula, sebaiknya menggunakan pencil alis karena lebih mudah untuk digunakan. Ini termasuk hal yang penting, terutama bagi orang dengan alis yang tipis sebab alis membuat wajah dan mata tampak lebih berkarakter.

· Lipstik

Jenis make up apa pun hampir selalu butuh lipstik. Ketika Anda ingin menggunakan make up natural, Anda bisa memilih warna tertentu, seperti pink-nude dan cokelat nude, pink-soft, dan semacamnya. Selain itu, lipstik juga bisa difungsikan sebagai blush on.

· Blush on

Sentuhan tipis blush on pada pipi dapat membuat wajah Anda tampak cantik natural. Alat make up natural ini memberikan semburat warna segar pada pipi. Bagi pemula, Anda bisa memilih liquid blush on karena lebih mudah digunakan dan hasilnya bisa lebih natural. Pengaplikasian pada wajah menggunakan jari.