Beyond Aesthetic Selenggarakan Pameran Klinik Kecantikan Pertama di Indonesia

ERA.id - Memilih klinik kecantikan tentu tak bisa sembarangan. Masing-masing klinik biasanya memiliki keahliannya masing-masing, yang menjadi keunggulan mereka. Hal ini tentu bisa jadi sangat membingungkan, terutama bagi mereka yang awam dan baru akan mencoba perawatan kecantikan untuk pertama kalinya.



Untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan informasi yang mencukupi terkait hal ini, Beyond Aesthetic menggelar Beyond Aesthetic (BA) Fair, pameran klinik kecantikan dan estetik pertama di Indonesia. Lewat BA Fair ini, Beyond Aesthetic mengumpulkan klinik-klinik terbesar dengan layanan terbaik yang bervariasi dan menghadirkan mereka dalam satu tempat.

Hal ini bertujuan untuk memudahkan para beauty enthusiast dan para calon pasien untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk, layanan, dan treatment apa saja yang disediakan di masing-masing klinik. Memungkinkan mereka untuk bisa memilih sesuai kebutuhan pribadi.



"BA Fair hadir untuk mempertemukan para profesional dan beautypreneur dengan para beauty enthusiast. Harapannya, pengunjung yang datang bisa mendapatkan informasi yang tepat sasaran terkait kebutuhan kulit mereka. Dan disaat yang sama, klinik juga berkesempatan untuk memperkenalkan dan mempromosikan layanan dan treatment yang mereka miliki," ujar CEO Beyond Aesthetic Alice Callista.

Suasana pembukaan BA Fair, pameran klinik kecantikan dan aestetik pertama di Indonesia. (Foto: Istimewa)



BA Fair diadakan selama satu minggu, dari tanggal 5-11 Desember 2022, di Lower Ground 10, Central Park Mall, Jakarta.



Klinik-klinik yang hadir di BA Fair merupakan mereka yang terbaik dibidangnya masing-masing, seperti Dermaster yang adalah klinik contouring nomor 1 di Indonesia, fokus pada perawatan tarik benang dan pembentukan wajah serta tubuh; Derma Express, klinik yang menyasar pasar generasi milenial dan berfokus pada perawatan jerawat dan kulit sehat; The Clinic, one stop aesthetic clinic yang menyediakan layanan lengkap mulai dari bedah plastik, perawatan estetika, perawatan rambut, serta perawatan gigi; dan Sukhavita yang fokus pada program slimming serta anti-aging.



BA Fair juga memboyong Hydrafacial, perawatan yang menggabung teknologi mesin canggih dan terapi spa. Hydrafacial kini menjadi salah satu perawatan favorit para selebriti Hollywood karena memungkinkan mereka memiliki kulit yang sehat, cerah, dan tak bercela. Di BA Fair kali ini, pengunjung bisa mencoba perawatan Hydrafacial secara gratis.



Selain Hydrafacial, pengunjung juga bisa mencoba EMSella Chair (perawatan menggunakan teknologi High-Intensity Focused Electromagnetic (HIFEM) yang dirancang guna merangsang otot dasar panggul, dan memulihkan kendali neuromuskular), yang dihadirkan oleh The Clinic.



Di BA Fair pengunjung juga bisa menyimak berbagai talkshow yang dihadirkan dengan berbagai topik yang membahas segala hal terkait kecantikan, mulai dari kesehatan kulit, anti-aging, hingga masalah obesitas. Semua talkshow yang digelar mengajak pembicara profesional yang ahli di bidangnya.



Para beauty enthusiast berkesempatan juga untuk bertemu langsung dengan influencer atau KOL idola mereka yang diundang untuk datang ke acara ini. Datang juga beberapa selebriti yang akan berbagi pengalaman mereka menjadi pasien klinik kecantikan, seperti Ari Wibowo.



BA Fair juga mengundang berbagai komunitas peminat perawatan kecantikan untuk dilibatkan dan menikmati rangkaian acara pameran satu minggu ini. Tersedia juga vending machine dari Slimsure dan Skin Soul untuk dijajal oleh semua pengunjung yang datang.



Beyond Aesthetic adalah perusahaan penyedia fasilitas kebutuhan industri estetik medis di Indonesia baik secara online melalui digital media maupun secara offline sebagai penyelenggara acara.



Beyond Aesthetic memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat estetika kecantikan medis yang unggul, aman, dan bisa mempertemukan konsumen, penyedia jasa, dan penyedia produk dalam satu wadah baik secara nasional maupun internasional.

Beyond Aesthetic menyelenggarakan beberapa event terkait estetik medis, yang dibagi menjadi dua: edukatif dan umum. Event edukatif yang diadakan adalah Beyond Aesthetic Masterclass Series (BAMS) (seminar dengan target 50-100 peserta dokter, mengundang pembicara nasional dan mancanegara) dan Beyond Aesthetic Conference & Exhibition (one stop solution seminar dengan target peserta 350-500 dokter berbarengan dengan pameran dari produsen/distributor/importir).